В Бардымском округе ищут инвестора для объекта культурного наследия

Здание, площадью 464,7 кв. м выставлено на торги по цене 1 руб. за 1 кв. м. Заявки принимаются до 24 октября. Победитель конкурса обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его реставрацию в установленные договором сроки.