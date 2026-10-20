В Бардымском округе ищут инвестора для объекта культурного наследия
На торги выставлено здание «Правления волостного» в селе Елпачиха Бардымского округа. Об этом сообщает региональное минимущество.
Речь идет об объекте культурного наследия, построенном по образцовому проекту в 1908–1912 годах. В 1918-м в этом здании был образован волостной Совет крестьянских депутатов.
Здание, площадью 464,7 кв. м выставлено на торги по цене 1 руб. за 1 кв. м. Заявки принимаются до 24 октября. Победитель конкурса обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его реставрацию в установленные договором сроки.