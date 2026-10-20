В ДТП в Аше погибли два человека

По предварительным данным, ночью 20 октября 20-летний водитель ВАЗ-2112 на высокой скорости пытался опередить автомобиль Lada Priora под управлением 20-летнего гражданина. Он не выдержал боковой интервал и столкнулся с машиной. Первое транспортное средство съехало с дороги и врезалось в припаркованные автомобили Lada Granta, Lada Niva, ВАЗ-2105 и ZX Grand Tiger, после чего опрокинулось. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 и его 20-летняя пассажирка погибли на месте. Установлено, что находившийся за рулем юноша имел права с 2024 года. За это время он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.