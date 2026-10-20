Руководство хостела заподозрили в незаконной легализации мигрантов в Красноярске

В нелегальном бизнесе им помогали 71-летняя пенсионерка и ее 46-летняя дочь, которые подыскивали приезжих и направляли их в хостел, выступали посредниками при заключении фиктивных трудовых договоров для оформления патентов, а также супруги, отвечавшие за изготовление липовых документов. За свои услуги злоумышленники брали с иностранцев 8—15 тыс. руб.