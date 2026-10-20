«Оренбург» и «Родина» сыграли вничью в матче РПЛ
В понедельник, 19 октября, состоялся матч 11-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором встречались московская «Родина» и «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе «Родины» отличились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко. У гостей дважды реализовал одиннадцатиметровый удар Хорди Томпсон.
«Оренбург» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с шестью очками располагается на последней строчке.