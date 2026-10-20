Суд дисквалифицировал предпринимателя, обслуживавшего 32 жилых дома в Губахе

Поводом для дисквалификации господина Значковского послужило ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного на Октябрьском проспекте, 7. Всего в управлении у ИП Значковского находилось 32 многоквартирных жилых дома в Губахинском округе.