Суд дисквалифицировал предпринимателя, обслуживавшего 32 жилых дома в Губахе
Обновлено
Губахинский мировой суд на полгода лишил права осуществлять деятельность в сфере управления многоквартирными домами индивидуального предпринимателя Эдуарда Значковского. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края.
Поводом для дисквалификации господина Значковского послужило ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного на Октябрьском проспекте, 7. Всего в управлении у ИП Значковского находилось 32 многоквартирных жилых дома в Губахинском округе.