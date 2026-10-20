Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 13%
В сентябре 2026 года жителям Челябинской области выдали 2,9 тыс. новых автокредитов. Это на 12,9% меньше, чем в начале осени 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В целом по стране россиянам одобрили 102,4 тыс. займов на машину. За год показатель снизился на 13,3%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов зафиксирована в Краснодарском крае (–25,2%), Чувашской Республике (–24,8%), Пермском крае (–24,2%), Кировской области (–20,7%) и Ставропольском крае (–20,2%).