Мария Крыжановская вернулась в оренбургскую «Надежду»
Весной спортсменка покинула команду из-за окончания трудового договора
Баскетбольный клуб «Надежда» объявил о возвращении Марии Полоневич (Крыжановской). Об этом заявили в пресс-службе команды.
После сезона 2025/26 Мария покинула команду в связи с окончанием трудового договора. В БК «Надежда» спортсменка перешла в 2023 году: в прошлом сезоне она играла за «Надежду-2», где со вторым результатом чемпионата Высшей лиги набирала 18,4 очка, а в конце сезона провела шесть игр за основную команду.
В четверг, 15 октября, клуб заявил, что центровой команды Анастасия Комарова пропустит весь сезон 2026/2027 из-за травмы, которую она получила во время матча с омским «Нефтяником-Титаном». Кроме этого, ближайшие игры вынуждена пропустить и форвард Анастасия Бадина. Ранее тренер клуба Евгений Иванов рассказывал, что ее восстановление «пошло не по плану».