Мария Крыжановская вернулась в оренбургскую «Надежду»

После сезона 2025/26 Мария покинула команду в связи с окончанием трудового договора. В БК «Надежда» спортсменка перешла в 2023 году: в прошлом сезоне она играла за «Надежду-2», где со вторым результатом чемпионата Высшей лиги набирала 18,4 очка, а в конце сезона провела шесть игр за основную команду.