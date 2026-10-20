На АЗС «ТЭС» в Севастополе сняли ограничения при заправке

В свободной продаже на автозаправках «ТЭС» можно будет приобрести бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 руб. за 1 л. Отмечается, что топливо, включая премиальные марки, можно заправлять до полного бака и дополнительно в одну канистру.