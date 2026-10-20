На АЗС «ТЭС» в Севастополе сняли ограничения при заправке
В Севастополе на всех автозаправочных станциях «ТЭС» сняли ограничения при заправке автомобилей, бензин доступен в свободной продаже при наличии. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
В свободной продаже на автозаправках «ТЭС» можно будет приобрести бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 руб. за 1 л. Отмечается, что топливо, включая премиальные марки, можно заправлять до полного бака и дополнительно в одну канистру.
Заправка газом доступна на АЗС: Таврида 1, Таврида 2, Городское шоссе, Соловьи, Крестовского и Фиолент. Во второй половине дня дополнительная поставка газа и заправка будут доступны на АЗС в: Верхнесадовом, Инкермане, на улицах Колобова, Пожарова и Лабораторном шоссе.
20 октября по субсидированной цене не выше 100 руб. за л будет доступен бензин марки АИ-95 на пяти АЗС «Атан», расположенных на улицах: Фиолентовское шоссе, 4А, Генерала Мельника, 148, Камышовое шоссе, 7В, Столетовский пр-т, 5, Балаклава, ул. Новикова, 51Б. Действует лимит до 20 л на одну машину, заправка в канистры запрещена.
В сообщении правительства отмечается, что онлайн-карта топлива работать теперь не будет, так как ее работа возможна только при условии отпуска топлива по QR-кодам.