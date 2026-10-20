В Ленобласти восстановили электроснабжение домов в Янино после атаки БПЛА
В поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области подключили все дома к электроснабжению. По состоянию на 23:00 19 октября сетевая компания завершила подключение потребителей, а управляющие организации начали поэтапно набирать нагрузку и проверять работу внутридомовых сетей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Перебои с электричеством начались после масштабной атаки беспилотников в ночь на 18 октября, в результате которой получила повреждения подстанция «Восточная».
Вице-губернатор Ленинградской области Денис Седов сообщил, что для координации восстановительных работ при комитете по топливно-энергетическому комплексу создан круглосуточный штаб.
«У нас есть проблемы с электроснабжением, мы их решаем. Создан штаб при комитете по топливно-энергетическому комплексу, он работает круглосуточно. Люди не разойдутся, пока не решат полностью все проблемы»,— заявил Денис Седов.
По словам вице-губернатора, на отдельных объектах работы еще необходимо завершить. Точные сроки окончания восстановительных мероприятий он не уточнил.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Янино к утру 19 октября подачу электричества восстановили не во всех домах.