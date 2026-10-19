В Янино к утру 19 октября подачу электричества восстановили не во всех домах

При этом местные жители рассказали «Ъ Северо-Запад», что электричество появилось не во всех домах. Так, например, свет и водоснабжение отсутствуют в ЖК «Янила Драйв» с ночи на воскресенье. Некоторые граждане были вынуждены заряжать телефоны от генераторов рядом с супермаркетом — «как беженцы какие-то». В жилом комплексе «Янила Кантри», по словам собеседников, так же до сих пор не дали электричество и воду.