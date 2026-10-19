В Янино к утру 19 октября подачу электричества восстановили не во всех домах
В поселке Янино Ленинградской области к утру 19 октября восстановили электроснабжение, сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона.
«По данным на 08:00 19 октября электросетевая компания подтвердила, что все потребители и организации в Янино полностью подключены к электроснабжению»,— говорится в сообщении ведомства.
При этом местные жители рассказали «Ъ Северо-Запад», что электричество появилось не во всех домах. Так, например, свет и водоснабжение отсутствуют в ЖК «Янила Драйв» с ночи на воскресенье. Некоторые граждане были вынуждены заряжать телефоны от генераторов рядом с супермаркетом — «как беженцы какие-то». В жилом комплексе «Янила Кантри», по словам собеседников, так же до сих пор не дали электричество и воду.
В комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти заявили, что адреса, где подача электроэнергии могла остаться нарушенной, проверят отдельно.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Янино перевели на резервные источники электроснабжения. После полудня 18 октября около двух третей жителей подключили к постоянной схеме подачи электричества. Также возобновила работу котельная.