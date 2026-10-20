В Челябинске ищут причастных к созданию кладбища домашних животных

Информация о кладбище домашних животных появилась в СМИ. Управление Россельхознадзора отправило обращение в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску. Само ведомство тоже примет меры в рамках своей компетенции. В пресс-службе надзорного органа напоминают, что с марта 2025 года тело умершего животного не является собственностью хозяина, а относится к категории биологических отходов, которые требуют специальной утилизации. Трупы нельзя закапывать в землю, выбрасывать в контейнер, сбрасывать в водоемы или оставлять в полях либо оврагах. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, в том числе штрафы: для граждан — 4–5 тыс. руб., для юридических лиц — 500–700 тыс. руб. После смерти питомца в течение суток нужно обратиться в ветеринарную службу. Специалист осмотрит тело и определит порядок утилизации.