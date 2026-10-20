Объявлен конкурс на должность председателя Пермского краевого суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. Документы от претендентов будут приниматься до 20 ноября 2026 года.
Должность председателя Пермского краевого суда стала вакантной после отставки Александра Суханкина. ВККС прекратила его полномочия 25 сентября 2026 года. С 5 октября 2026 года осуществляющей полномочия председателя Пермского краевого суда назначена Оксана Кориновская.
Александр Суханкин был назначен председателем Пермского краевого суда 18 марта 2022 года на шестилетний срок полномочий. Причины его досрочного ухода с должности не раскрывались.