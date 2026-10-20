Почти два миллиона налоговых квитанций разослали жителям Ростовской области

Погасить налоговые обязательства за 2025 год дончанам надлежит не позднее 1 декабря 2026 года. Для сверки расчётов и проведения платежей ведомство рекомендует использовать официальный сайт ФНС. Тем, у кого возникнут вопросы по начислениям, помогут сотрудники мобильных офисов инспекции: в четвертом квартале они развернут работу по всей территории региона и будут принимать граждан в очном режиме.