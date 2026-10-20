Почти два миллиона налоговых квитанций разослали жителям Ростовской области
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области завершило формирование почти двух миллионов уведомлений об имущественных налогах за 2025 год, установив крайним сроком их погашения 1 декабря 2026 года, сообщили в ведомстве.
Региональное налоговое ведомство подготовило 1,96 млн извещений для жителей Ростовской области. Подавляющая часть документов — 1,79 млн — направлена в электронном виде, тогда как на долю бумажных отправлений пришлось лишь 8,3% от общего числа, или порядка 163 тысяч конвертов.
Цифровой формат окончательно закрепился в качестве основного инструмента взаимодействия ФНС с налогоплательщиками. Приоритетной площадкой для получения документов по-прежнему служит Личный кабинет налогоплательщика. С 1 августа 2026 года к этой системе присоединился портал Госуслуг: извещения автоматически поступают владельцам верифицированных учетных записей ЕСИА, если те заблаговременно не отказались от подобного способа доставки. Тем, кто не пользуется интернет-сервисами, квитанции доставят традиционным заказным письмом.
Каждое извещение содержит полный перечень сведений, необходимых для оплаты: характеристики объекта налогообложения, расчетную базу, применяемые ставки, действующие льготы и платежные реквизиты. В документах отражаются земельный, транспортный и налог на имущество физических лиц, а в предусмотренных законодательством ситуациях — и НДФЛ.
Вместе с тем уведомление получат не все плательщики. Если совокупная сумма начислений не превышает 300 рублей, рассылка не производится. Исключение составляют случаи, когда у инспекции истекает законодательно отведенный период для направления извещения.
Погасить налоговые обязательства за 2025 год дончанам надлежит не позднее 1 декабря 2026 года. Для сверки расчётов и проведения платежей ведомство рекомендует использовать официальный сайт ФНС. Тем, у кого возникнут вопросы по начислениям, помогут сотрудники мобильных офисов инспекции: в четвертом квартале они развернут работу по всей территории региона и будут принимать граждан в очном режиме.