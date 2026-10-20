В развитие овцеводства и козоводства в Туве вложат 1,57 млрд рублей
С 2027 года в Туве начнет действовать приоритетный проект «Хойжу», направленный на развитие овцеводства и козоводства. Соответствующее постановление приняло правительство республики.
Проект рассчитан на пять лет. Он призван создать систему поддержки чабанов, стимулирования развития отрасли и повышения ее экономической эффективности.
Планируется, что в результате его реализации к 2032 году маточное поголовье мелкого рогатого скота увеличится на 196,7 тыс. единиц, или в 1,9 раза. В отрасли будут созданы 248 новых хозяйствующих субъектов, количество отар баранов-производителей вырастет с семи до 15.
В «Хойжу» предполагается вложить 1,57 млрд руб. Из этой суммы на федеральный бюджет придется 650,4 млн руб., на республиканский — 673,6 млн руб., на внебюджетные источники —248 млн руб.