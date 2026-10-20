В развитие овцеводства и козоводства в Туве вложат 1,57 млрд рублей

Планируется, что в результате его реализации к 2032 году маточное поголовье мелкого рогатого скота увеличится на 196,7 тыс. единиц, или в 1,9 раза. В отрасли будут созданы 248 новых хозяйствующих субъектов, количество отар баранов-производителей вырастет с семи до 15.