Экс-директора ставропольского ФОМС с подельниками обвиняют в хищении 340 млн рублей

Дело разрасталось постепенно. Впервые экс-директор ФОМС попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года — тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве, а предварительный ущерб оценивался в 48 млн руб. Он был задержан в Москве и взят под стражу. Уже в октябре 2024 года ГУ МВД по СКФО возбудило в отношении него ещё одно дело — об организации преступного сообщества в связи с махинациями при закупках медоборудования на сумму свыше 41 млн руб. Наконец, в феврале 2025 года стало известно, что совокупный задокументированный ущерб вырос до 229 млн руб, а следователи возбудили дополнительные производства по фактам отмывания денег.