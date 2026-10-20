Экс-директора ставропольского ФОМС с подельниками обвиняют в хищении 340 млн рублей
Ленинский районный суд Ставрополя приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела о хищении свыше 340 млн руб. из средств краевого фонда обязательного медицинского страхования — на скамье подсудимых окажутся 13 человек, включая бывшего руководителя ведомства, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО.
Следствие установило, что с 2017 по 2021 год участники организованного преступного сообщества планомерно выводили деньги из территориального ФОМС Ставропольского края. За четыре года общий объем похищенного превысил 340 млн руб. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, злоумышленники прогнали 229 млн руб. через цепочку фиктивных транзакций между аффилированными юридическими лицами.
По версии обвинения, преступная схема была выстроена в 2017 году главой краевого ФОМС совместно с бенефициаром нескольких подконтрольных коммерческих структур. Ее механизм строился на двух ключевых инструментах: заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями на аренду и поставку оборудования по многократно завышенным расценкам с заранее определенными поставщиками, а также на имитации реабилитационных услуг через подконтрольное ООО «Ставропольский краевой реабилитационный центр».
К ответственности привлечены 13 обвиняемых — жители Ставропольского края и Москвы. В их числе — непосредственный руководитель регионального фонда ОМС, а также топ-менеджеры и рядовые сотрудники страховых компаний, частных коммерческих структур и бюджетных организаций.
Фигурантам инкриминируется целый ряд тяжких статей Уголовного кодекса: создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 и ст. 174 УК РФ).
Дело разрасталось постепенно. Впервые экс-директор ФОМС попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года — тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве, а предварительный ущерб оценивался в 48 млн руб. Он был задержан в Москве и взят под стражу. Уже в октябре 2024 года ГУ МВД по СКФО возбудило в отношении него ещё одно дело — об организации преступного сообщества в связи с махинациями при закупках медоборудования на сумму свыше 41 млн руб. Наконец, в феврале 2025 года стало известно, что совокупный задокументированный ущерб вырос до 229 млн руб, а следователи возбудили дополнительные производства по фактам отмывания денег.