Мэрия Новосибирска разрывает договор аренды почти 30 га в лесничестве

«В иске мэрии обозначены несколько существенных нарушений условий договора аренды и лесного законодательства: отсутствует проект освоения лесов с положительным заключением муниципальной экспертизы, не подана лесная декларация, участок используется не по целевому назначению и не в соответствии с видом разрешенного использования. Мэрия в судебном порядке будет добиваться расторжения договора аренды, освобождения участка от объектов арендатора, взыскания разницы между рыночной платой и фактически внесенной платой, а также взыскания неустойки за нарушения условий договора аренды»,— приводится в сообщении пресс-центра мэрии комментарий начальника правового департамента Сергея Копырина.