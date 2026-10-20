Мэрия Новосибирска разрывает договор аренды почти 30 га в лесничестве
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Мэрия Новосибирска добивается расторжения договора аренды участка в Первомайском лесничестве, заключенного городскими властями с ООО «Неоком-сервис» в 2022 году. Соответствующий иск зарегистрировал арбитражный суд региона.
Площадь участка составляет 29,2 га. Он расположен вдоль северного берега Новосибирского водохранилища.
«В иске мэрии обозначены несколько существенных нарушений условий договора аренды и лесного законодательства: отсутствует проект освоения лесов с положительным заключением муниципальной экспертизы, не подана лесная декларация, участок используется не по целевому назначению и не в соответствии с видом разрешенного использования. Мэрия в судебном порядке будет добиваться расторжения договора аренды, освобождения участка от объектов арендатора, взыскания разницы между рыночной платой и фактически внесенной платой, а также взыскания неустойки за нарушения условий договора аренды»,— приводится в сообщении пресс-центра мэрии комментарий начальника правового департамента Сергея Копырина.
По данным городской администрации, арендатор должен был организовать и эксплуатировать на участке беговые дорожки, но этого не было сделано. Вместо этого «на участке размещены объекты, обеспечивающие функционирование базы отдыха, в том числе летние домики». В результате «Неоком-сервис», указывается в иске, получил неосновательное обогащение в размере 217,9 млн руб.