Ввод индивидуального жилищного строительства в России снизился на 21%
В январе—сентябре 2026 года в России были введены 41,4 млн кв. м объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что меньше на 21% год к году, следует из подсчетов ЦИАН на базе Росстата. Меньший объем ввода последний раз фиксировался в 2021 году (35,1 млн кв. м). Сегмент ИЖС потянул за собой весь рынок: совокупный ввод жилья в январе—сентябре 2026 года составил 66,3 млн кв. м, на 13% меньше год к году. Ввод многоквартирных объектов в то же время увеличился на 3%, до 24,9 млн кв. м.
Доля ИЖС в совокупном объеме строительства в январе—сентябре 2026 года, согласно ЦИАН, составила 62,5%, снизившись за год на 5,9 процентного пункта (п. п.). Среди значимых с точки зрения строительного объема регионов заметное падение ввода показало в том числе Подмосковье, где совокупная площадь сданных объектов сократилась на 31% год к году, до 5,5 млн кв. м. В Краснодарском крае снижение составило 33%, до 2 млн кв. м, в Нижегородской области — 38%, до 0,5 млн кв. м.
На рынок в целом влияют высокая стоимость кредитования и стагнация в экономике, а в случае ИЖС на это накладывается сложный переход на эскроу-счета и сокращение показателей по «дачной амнистии», говорит ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Операционный директор «М9 девелопмент» Антон Минеджян говорит, что ранее «дачная амнистия» обеспечивала до 25–30% ввода ИЖС. Но сейчас срок упрощенной регистрации продлен до 2031 года и его эффект почти нивелирован.