Ввод индивидуального жилищного строительства в России снизился на 21%

В январе—сентябре 2026 года в России были введены 41,4 млн кв. м объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что меньше на 21% год к году, следует из подсчетов ЦИАН на базе Росстата. Меньший объем ввода последний раз фиксировался в 2021 году (35,1 млн кв. м). Сегмент ИЖС потянул за собой весь рынок: совокупный ввод жилья в январе—сентябре 2026 года составил 66,3 млн кв. м, на 13% меньше год к году. Ввод многоквартирных объектов в то же время увеличился на 3%, до 24,9 млн кв. м.