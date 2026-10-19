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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Промышленность Волгоградской области отгрузила товаров на 641 млрд рублей

Промышленность Волгоградской области выросла до 641 млрд руб. за январь–август 2026 года. Данные представил Волгоградстат.

Нина Шевченко

Основной вклад внес обрабатывающий сектор — 527,7 млрд руб. Рост отгрузки к аналогичному периоду 2025 года зафиксирован в ремонте и монтаже машин и оборудования (+23,2%), производстве текстильных изделий (+20,9%), электрического оборудования (+13,1%), пищевых продуктов (+4,5%), табачных изделий (+4,3%) и химических веществ (+4,1%).
Добыча полезных ископаемых обеспечила 22,5 млрд руб., что на 6,8% больше уровня прошлого года. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром объем отгрузки составил 76,9 млрд руб., превысив показатель 2025 года на 9,4%. На производство, передачу и распределение электроэнергии пришлось 72,3% в структуре сектора, или 55,6 млрд руб.
Нина Шевченко