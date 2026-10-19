Промышленность Волгоградской области отгрузила товаров на 641 млрд рублей

Добыча полезных ископаемых обеспечила 22,5 млрд руб., что на 6,8% больше уровня прошлого года. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром объем отгрузки составил 76,9 млрд руб., превысив показатель 2025 года на 9,4%. На производство, передачу и распределение электроэнергии пришлось 72,3% в структуре сектора, или 55,6 млрд руб.