Промышленность Волгоградской области отгрузила товаров на 641 млрд рублей
Промышленность Волгоградской области выросла до 641 млрд руб. за январь–август 2026 года. Данные представил Волгоградстат.
Основной вклад внес обрабатывающий сектор — 527,7 млрд руб. Рост отгрузки к аналогичному периоду 2025 года зафиксирован в ремонте и монтаже машин и оборудования (+23,2%), производстве текстильных изделий (+20,9%), электрического оборудования (+13,1%), пищевых продуктов (+4,5%), табачных изделий (+4,3%) и химических веществ (+4,1%).
Добыча полезных ископаемых обеспечила 22,5 млрд руб., что на 6,8% больше уровня прошлого года. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром объем отгрузки составил 76,9 млрд руб., превысив показатель 2025 года на 9,4%. На производство, передачу и распределение электроэнергии пришлось 72,3% в структуре сектора, или 55,6 млрд руб.