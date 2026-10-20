Страховой случай под ударом
Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть может привести к новым спорам
Владельцы автомобилей, жилой и коммерческой недвижимости, пострадавшей при массированной атаке беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 18 октября, могут столкнуться со сложностями при получении страховых выплат, следует из российской судебной практики и слов экспертов. Хотя договоры страхования имущества нередко предусматривают возмещение ущерба от пожаров, взрывов и падения летательных аппаратов, страховщики вправе устанавливать исключения для террористических актов и военных действий. Российские суды уже рассматривали подобные споры, принимая решения в пользу как страхователей, так и страховых компаний. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» юристы отмечают, что перспективы получения возмещения зависят от условий конкретного договора, обстоятельств повреждения имущества и правовой квалификации происшествия.
В ночь на 18 октября Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 145 беспилотников. В Петербурге погиб один человек, пятеро пострадали. В городе повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома, пожары произошли на Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и других промышленных объектах. Пострадали логистический центр Ozon и дата-центр VK. В Ленобласти обломки беспилотников повредили 55 припаркованных автомобилей в Новоселье и еще четыре — в Низино. В Янино из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электричества остались около 20 тыс. жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).
Власти Петербурга и Ленобласти пообещали помочь пострадавшим и восстановить поврежденное имущество. Губернатор Александр Дрозденко, в частности, сообщил о выделении компенсаций из резервного фонда. В понедельник вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский сообщил о создании межведомственной комиссии, которая обследует поврежденное жилье. На основании ее заключений власти будут принимать решения о выделении средств на восстановление.
Вместе с тем собственники могут рассчитывать и на выплаты по имеющимся договорам страхования. Однако сам факт повреждения застрахованного имущества в результате атаки БПЛА не гарантирует возмещения ущерба. В зависимости от условий полиса происшествие может как признаваться страховым случаем, так и подпадать под предусмотренные договором исключения.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет «Ъ Северо-Запад», что универсальных условий каско, установленных для всех страховщиков нормативными актами, не существует. Компании самостоятельно формируют страховые продукты, определяя перечень покрываемых рисков и исключений. При этом многие полисы позволяют клиенту самостоятельно выбирать набор страховых случаев. «Многие страховые продукты являются „конструкторами", которые могут по воле страхователя включать только часть предлагаемых рисков, что позволяет экономить на выплате страховщику за страховку, но уменьшает вариативность страховых выплат за пострадавшее имущество»,— отмечает эксперт. Поэтому, по его словам, исход судебных споров во многом определяется условиями конкретного договора, а говорить о сложившейся единообразной практике затруднительно.
Одним из наиболее спорных вопросов становится квалификация обстоятельств, при которых имущество получило повреждения. Статья 964 Гражданского кодекса РФ предусматривает освобождение страховщика от выплаты возмещения, если страховой случай наступил вследствие военных действий, маневров или иных военных мероприятий, если законом или договором не предусмотрено иное. Террористический акт в числе самостоятельных оснований освобождения страховщика в этой статье не назван, однако соответствующее исключение может содержаться непосредственно в договоре страхования.
Как поясняет «Ъ Северо-Запад» адвокат, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, уголовно-правовую квалификацию происшествия необходимо отличать от оснований освобождения страховщика от обязательств по гражданско-правовому договору. «Постановление следователя не равнозначно вступившему в законную силу приговору суда и само по себе не разрешает вопрос о страховом возмещении»,— подчеркивает он. По словам адвоката, наличие в договоре исключения для террористических актов позволяет страховщику ссылаться на него лишь при условии, что оно действительно согласовано сторонами и применимо к обстоятельствам конкретного происшествия. Ссылка на военные действия также требует самостоятельного обоснования.
Подобные разногласия уже становились предметом крупных судебных разбирательств. В начале октября 2026 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил отказ Военно-страховой компании (ВСК) в выплате 108,8 млн рублей. владельцу нефтебазы в пригороде Анапы — ООО «Газкомплектресурс». Предприятие пострадало от атаки беспилотников в мае 2024 года. Договор страхования предусматривал возмещение ущерба от пожара, взрыва и падения летательных аппаратов, однако исключал террористические акты. Первоначально суд поддержал страхователя, но апелляционная инстанция признала обоснованной позицию ВСК, указавшей, что причиной пожара стал теракт. Кассация оставила это решение в силе.
Сходным образом завершился спор компании «Нефтебаза Полевая» с ВСК о взыскании около 120,8 млн рублей за имущество, поврежденное при атаке БПЛА в Курской области в феврале 2024 года. Страхователь указывал, что договор покрывал риски падения летательного аппарата и пожара. Однако страховщик доказал, что при заключении договора компания отказалась от включения риска терактов и диверсий. В ходе разбирательства суды первоначально частично удовлетворили требования нефтебазы, но после отмены решений кассацией и повторного рассмотрения в иске было отказано. В сентябре 2026 года апелляционная инстанция подтвердила отказ.
Впрочем, судебная практика содержит и противоположные примеры. В феврале 2025 года Верховный суд РФ восстановил решения о взыскании около 13,5 млн рублей с «РСХБ-Страхования» в пользу компании «Лафид», недвижимость которой пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области в мае 2023 года. Страховщик отказал в выплате, сославшись на военные действия. Кассационная инстанция согласилась с этой позицией, в том числе основываясь на формулировках постановления о возбуждении уголовного дела. Однако Верховный суд признал такой подход необоснованным и оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций о взыскании страхового возмещения.
Споры возникают и по договорам автострахования. В марте 2026 года Морозовский районный суд Ростовской области признал неправомерным отказ «Совкомбанк страхования» в выплате по каско владельцу автомобиля Livan X3 Pro, поврежденного во время атаки беспилотников. Страховщик ссылался на статью 964 ГК РФ, однако суд установил, что договор предусматривал возмещение ущерба от падения летательных аппаратов и противоправных действий третьих лиц, а применимого исключения не содержал. В ходе разбирательства компания перечислила владельцу страховое возмещение. Суд также удовлетворил требования о компенсации судебных расходов, морального вреда и штрафе.
По словам господина Терновцова, при разрешении подобных споров значение имеет не только характер атаки, но и непосредственная причина повреждения имущества — попадание беспилотника, падение обломков, воздействие ударной волны, взрыв или последующий пожар. «Пожар, возникший после попадания беспилотника, может формально соответствовать предусмотренному договором риску „пожар". Однако при наличии специального исключения для террористических актов или применения вооружений страховщик может оспаривать обязанность по выплате»,— поясняет адвокат. Он также напоминает о разъяснениях Верховного суда, согласно которым при невозможности установить действительную волю сторон неоднозначные условия договора страхования, как правило, должны толковаться в пользу стороны, которая их не составляла.
На фоне участившихся атак беспилотников страховщики начинают пересматривать условия договоров. Так, с 1 октября «СберСтрахование» включило ущерб от БПЛА, терактов и диверсий в базовое покрытие оформляемых полисов ипотечного страхования жилья без увеличения их стоимости. Ранее, по заявлению компании, подобные случаи рассматривались индивидуально, а выплаты могли производиться сверх предусмотренных договором обязательств. С начала 2026 года страховщик осуществил более тысячи выплат в связи с атаками беспилотников, из которых 52% пришлось на ипотечное жилье. С 1 ноября «Сбер» будет принимать у аккредитованных страховых компаний только новые ипотечные полисы, предусматривающие покрытие этих рисков.
По оценке опрошенных «Ъ Северо-Запад» экспертов, перспективы страховых споров, которые могут возникнуть после атаки на Петербург и Ленобласть, будут зависеть прежде всего от конкретных условий страхования и обстоятельств повреждения имущества. «Я бы не стал говорить о том, что любой отказ страховщика в выплате за повреждение имущества при атаке БПЛА заведомо незаконен. Но и считать подобные отказы безусловно правомерными также нельзя»,— заключает Александр Терновцов.