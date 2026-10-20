Страховой случай под ударом

Как поясняет «Ъ Северо-Запад» адвокат, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, уголовно-правовую квалификацию происшествия необходимо отличать от оснований освобождения страховщика от обязательств по гражданско-правовому договору. «Постановление следователя не равнозначно вступившему в законную силу приговору суда и само по себе не разрешает вопрос о страховом возмещении»,— подчеркивает он. По словам адвоката, наличие в договоре исключения для террористических актов позволяет страховщику ссылаться на него лишь при условии, что оно действительно согласовано сторонами и применимо к обстоятельствам конкретного происшествия. Ссылка на военные действия также требует самостоятельного обоснования.