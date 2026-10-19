В Ленобласти создана комиссия для обследования жилья, поврежденного от атак БПЛА

«Сегодня утром оценили ситуацию в Гатчине. Сегодня заявки на обследование поступили из Свердловского поселения, Всеволожского района, Гостилицкого и Низинского поселений Ломоносовского района. По каждому адресу необходимо разобраться, что повреждено и какая помощь потребуется. Работы предстоит много, но она необходима, чтобы люди смогли получить положенные выплаты и восстановить своё имущество. Все службы подключены, ни одно обращение не оставим без внимания», — цитирует пресс-служба слова вице-губернатора.