В Ленобласти создана комиссия для обследования жилья, поврежденного от атак БПЛА
В Ленинградской области организована работа межведомственной комиссии, которая занимается обследованием жилых домов, поврежденных в результате атак украинских беспилотников. Специалисты оценивают масштаб повреждений и готовят заключения, необходимые для оказания помощи жителям, сообщил вице-губернатор региона Евгений Барановский.
Согласно сообщению, жителям, чье жилье получило повреждения, необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования. Муниципалитет, в свою очередь, направит заявку на проведение обследования. На основании заключения комиссии будет решаться вопрос о выделении средств для восстановления поврежденного имущества.
«Сегодня утром оценили ситуацию в Гатчине. Сегодня заявки на обследование поступили из Свердловского поселения, Всеволожского района, Гостилицкого и Низинского поселений Ломоносовского района. По каждому адресу необходимо разобраться, что повреждено и какая помощь потребуется. Работы предстоит много, но она необходима, чтобы люди смогли получить положенные выплаты и восстановить своё имущество. Все службы подключены, ни одно обращение не оставим без внимания», — цитирует пресс-служба слова вице-губернатора.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ущерб от атаки БПЛА в ночь на 18 октября будет компенсирован за счет средств резервного фонда. Повреждения были зафиксированы в Кировском и Ломоносовском районах, а также под Гатчиной, где обломки беспилотников повредили многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Евгений Барановский курирует в правительстве региона вопросы строительного комплекса и ЖКХ.
18 октября Петербург и Ленинградская область подверглись самой массированной за четыре года атаке БПЛА. Как сообщили власти Ленобласти над регионом было сбито 145 беспилотников. По данным ТАСС, во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, пострадали 10 человек, с подозрением на отравление угарным газом были госпитализированы четверо — женщина и трое детей.