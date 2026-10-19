Тяжкие доли

Стоит отметить, что в 2023 году суд уже выносил обвинительный приговор в отношении Артура Васильева по уголовному делу о хищении имущества господина Борисовца. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что предприниматель похитил принадлежащие депутату земельные участки общей стоимостью более 260 млн руб. Являясь номинальным владельцем земли бывшего конезавода №9, господин Васильев продал их физлицу Сергею Богатыреву, а затем оспорил договор купли-продажи. Вину господин Васильев не признал. В ходе рассмотрения как первого, так и второго дела он настаивал, что был фактическим владельцем и земли, и долей в обществе «Универсальная обслуживающая компания». По словам бизнесмена, он и Юрий Борисовец были равноправными бизнес-партнерами. В итоге предприниматель был приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 500 тыс. руб.