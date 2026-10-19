Тяжкие доли
В Перми бизнесмена отправили в колонию за покушение на мошенничество с активами депутата
Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении пермского бизнесмена Артура Васильева. Он признан виновным в попытке хищения долей в компании, которая фактически принадлежала депутату заксобрания Пермского края Юрию Борисовцу. Будучи ее номинальным владельцем, господин Васильев по поручению бенефициара сначала продал доли третьим лицам, но после вступления в процедуру личного банкротства попытался «развернуть» сделку. Ранее он был приговорен к условному сроку за мошенничество с земельными участками депутата. Учитывая это, первая инстанция приговорила Артура Васильева к семи годам реального срока и штрафу 500 тыс. руб. Осужденный с приговором не согласен и намерен обжаловать его в апелляции.
Уголовное дело в отношении Артура Васильева рассматривалось в Ленинском райсуде с конца апреля прошлого года. Ему было инкриминировано покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили следствие и суд, господин Васильев пытался похитить доли в ООО «Универсальная обслуживающая компания». В 2011–2018 годах он являлся номинальным владельцем этого юридического лица. Как указывается в материалах дела, реально компания принадлежала Юрию Борисовцу, который сейчас является депутатом Законодательного собрания Пермского края. По распоряжению последнего в 2018 году господин Васильев продал доли в обществе трем его работникам. Их рыночную стоимость следствие оценило в 113 млн руб.
В мае 2019 года Артур Васильев вступил в процедуру банкротства. По мнению ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю и прокуратуры, он решил похитить доли в компании и с этой целью инициировал подачу своим финансовым управляющим заявлений об оспаривании сделок. В итоге преступление до конца довести не смог, поскольку в удовлетворении этих требований было отказано.
Стоит отметить, что в 2023 году суд уже выносил обвинительный приговор в отношении Артура Васильева по уголовному делу о хищении имущества господина Борисовца. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что предприниматель похитил принадлежащие депутату земельные участки общей стоимостью более 260 млн руб. Являясь номинальным владельцем земли бывшего конезавода №9, господин Васильев продал их физлицу Сергею Богатыреву, а затем оспорил договор купли-продажи. Вину господин Васильев не признал. В ходе рассмотрения как первого, так и второго дела он настаивал, что был фактическим владельцем и земли, и долей в обществе «Универсальная обслуживающая компания». По словам бизнесмена, он и Юрий Борисовец были равноправными бизнес-партнерами. В итоге предприниматель был приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 500 тыс. руб.
В 2025 году Артур Васильев обратился в суд с заявлением о досрочном снятии судимости, в его удовлетворении было отказано.
В ходе прений по новому делу представитель прокуратуры предложил приговорить Артура Васильева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Свою позицию гособвинитель мотивировал в том числе и тем, что условная судимость господина Васильева погашена не была. В результате предприниматель за попытку мошенничества был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. Суд отменил условное наказание, назначенное в 2023 году, и путем частичного сложения сроков приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы. Артур Васильев, находившийся до приговора на свободе, был взят под стражу в зале суда. Сам осужденный с приговором не согласен и намерен обжаловать его в апелляции.
Коммерсантъ (Пермь) №194от 20.10.2026, стр. 8