Определяющее рынок событие

Несмотря на сложности в освоении площадки, девелопер убежден, что спрос на жилье в этой части Перми будет, так как центральные локации традиционно востребованы у покупателей. «Потенциал редевелопмента также играет свою роль. ЦКР — территория с устаревшей функцией и разнородной застройкой. Ее преобразование может дать городу более качественную среду. ПМД эта локация знакома, она сейчас активно застраивается тремя застройщиками, в том числе и ПМД. Для крупного девелопера такой участок интересен именно как проект комплексного развития с поэтапным освоением»,— подчеркнул Евгений Демкин. По его мнению, планы властей по строительству дороги не помешают будущему строительству.