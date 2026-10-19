Определяющее рынок событие
Девелопер выкупил крупнейшую торговую площадку в центре города
Территория одного из крупнейших предприятий розничной торговли Пермского края — Центрального колхозного рынка, расположенного в центре Перми, сменила владельца. Новым собственником участка площадью 7 га в центре города стала компания ПМД. Сумма сделки и планы по развитию площадки не раскрываются. Однако компания заявила о намерении редевелопмента территории. Эксперты и участники рынка считают, что Центральный колхозный рынок в центре города — пережиток прошлого, эта площадка нуждается в грамотном обновлении. По мнению собеседников, наиболее вероятным использованием этой территории станет застройка ее жильем.
Часть территории Центрального колхозного рынка сменила собственника. Как стало известно «Ъ-Прикамье», девелопер ПМД выкупил около 7 га земли у наследников бывшего владельца рынка Реваза Шенгелии. Сделка состоялась на прошлой неделе.
Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев подтвердил «Ъ-Прикамье», что компания стала владельцем площадей Центрального рынка. По его словам, девелопер планирует реновацию этой территории. Детали проекта компания пока не раскрывает. Сумму сделки господин Савельев также не назвал.
Центральный колхозный рынок более 70 лет занимает около 10 га в самом центре Перми. В 1992 году для управления активом было создано закрытое акционерное общество, а в 2014 году оно было преобразовано в ООО «Торговый комплекс „Центральный“». Единственным владельцем рынка являлся бизнесмен Реваз Шенгелия, который скончался 7 ноября 2025 года. В качестве ИП ему также принадлежал ряд участков, на которых расположен торговый объект.
В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента. Также обсуждалась возможность комплексного развития этой площадки. Сообщалось и о намерении построить транспортную развязку около рынка. Для этого планировалось изъять 49 земельных участков общей площадью 55,7 тыс. кв. м, расположенных на пересечении шоссе Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова.
Компания «ПМД» основана в 2006 году и сегодня является одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Она специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. Портфель проектов ПМД насчитывает 886,4 тыс. кв. м. В стадии активного строительства находится 225 тыс. кв. м. Среди проектов компании — ЖК «Эволюция» на ул. Пушкина, 91, возле Центрального рынка.
Участники рынка считают территорию перспективной для жилищного строительства. Генеральный директор ПЗСП Евгений Демкин уверен, что территория ЦКР — один из наиболее заметных и потенциально значимых участков для редевелопмента в центральной части Перми. «Площадка расположена в зоне с высокой транспортной доступностью, развитой городской средой и устойчивым спросом на современное жилье и сервисную инфраструктуру»,— отметил он. По мнению застройщика, при ее освоении важно будет понимать правовой статус и обременения каждого участка, необходимость внесения изменений в инженерную сеть. «Данная локация обладает высокой транспортной нагрузкой, необходимостью сноса существующих объектов»,— уточнил господин Демкин. Среди других сложностей площадки он назвал плотность застройки, необходимость корректировки планов землепользования и застройки для этих участков, а также обновления инженерных сетей.
Несмотря на сложности в освоении площадки, девелопер убежден, что спрос на жилье в этой части Перми будет, так как центральные локации традиционно востребованы у покупателей. «Потенциал редевелопмента также играет свою роль. ЦКР — территория с устаревшей функцией и разнородной застройкой. Ее преобразование может дать городу более качественную среду. ПМД эта локация знакома, она сейчас активно застраивается тремя застройщиками, в том числе и ПМД. Для крупного девелопера такой участок интересен именно как проект комплексного развития с поэтапным освоением»,— подчеркнул Евгений Демкин. По его мнению, планы властей по строительству дороги не помешают будущему строительству.
Руководитель АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что рынок в центре города — это «пережиток прошлого». По его мнению, логичным будет использовать эту площадку для жилищного строительства. Он напомнил, что на территории возле рынка уже строится несколько жилых комплексов разных компаний, в том числе ПМД. «Слева и справа идет стройка, появление еще одного комплекса будет логичным. Главное, чтобы застройщик осуществил свою мечту в правильной форме с точки зрения высотности, цветности и других параметров комплекса»,— отметил он. По мнению господина Ананьева, в дальнейшем новому собственнику участка, вероятно, необходимо будет согласовать планы по развитию участка с властями.
Коммерсантъ (Пермь) №194от 20.10.2026, стр. 8