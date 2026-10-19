Тендер на ремонт дорог с предложением 184 млн отдали под Саратовом за 1,2 млрд
Заявку на конкурс отправила только одна компания
ГКУ Саратовской области «Дирекция дорожного хозяйства» выбрало победителя конкурса на содержание дорог в Новоузенском районе в течение 2027-го и 2028 года. Подробности “Ъ” нашел в ЕИС «Госзакупки».
Максимально подрядчикам предлагали до 184 млн руб. При этом в тендере указали еще одну сумму — 1,2 млрд руб. По этой стоимости ГКУ планирует заключить контракт с единственным заявившимся на конкурс поставщиком. Название организации-победителя на момент публикации не озвучили.
Как следует из условий контракта, первоочередное внимание подрядчик должен будет уделить местам, «отличающимся повышенной опасностью», а также участкам концентрации ДТП. В течение пяти дней с момента заключения договора, но не позднее начала работ, подрядчик проведет входной контроль качества материалов, предоставит составы выпускаемой продукции, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, а также предоставит заказчику документы о качестве применяемых материалов.
Объемы и адреса работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог определяет уполномоченное лицо заказчика. Стоимость принимаемых работ по зимнему содержанию определяется по исполнительной смете, составленной подрядчиком. До начала зимы исполнитель обязан за свой счет обеспечить заготовку противогололедных материалов и подготовку снегоуборочной техники.
При подборе асфальтобетонных смесей для верхнего слоя покрытия исполнитель должен учесть непрерывность зернового состава, плавность линии гранулометрической кривой и оптимальное содержание вяжущего, обеспечивающие прочностные характеристики и сдвигоустойчивость асфальтобетонов. В процессе выполнения работ по содержанию дорог подрядчик обязан обеспечивать контроль используемых дорожно-строительных материалов и изделий на соответствие требованиям нормативно-технической документации в компетентных лабораториях.