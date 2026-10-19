Тендер на ремонт дорог с предложением 184 млн отдали под Саратовом за 1,2 млрд

Как следует из условий контракта, первоочередное внимание подрядчик должен будет уделить местам, «отличающимся повышенной опасностью», а также участкам концентрации ДТП. В течение пяти дней с момента заключения договора, но не позднее начала работ, подрядчик проведет входной контроль качества материалов, предоставит составы выпускаемой продукции, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, а также предоставит заказчику документы о качестве применяемых материалов.