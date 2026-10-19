В общем и целом, "новой Ялты" пока не получается. Кроме того, мероприятие состоится уже после промежуточных выборов в Конгресс США, так что приехать на него может совсем другой Дональд Трамп. Более того, есть риск, что визит вообще не состоится, особенно учитывая непростую ситуацию на Ближнем Востоке, где новая война, судя по всему, не за горами.