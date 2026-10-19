«"Новой Ялты" пока не получается»
Дмитрий Дризе — о вероятности трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США
Пока непонятно, совпадут ли графики глав государств и какой будет повестка. Так в Кремле прокомментировали вероятность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. В Москве идею в целом поддерживают, в Вашингтоне тему комментируют уклончиво. При этом глава Белого дома, как и президент России, собирается посетить Азиатско-тихоокеанский форум. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что встреча лидеров великих держав вряд ли приведет к прорыву в международных отношениях.
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Как сообщает газета The Wall Street Journal, в ходе последнего телефонного разговора 9 октября Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС 18 и 19 ноября. О том, что такой формат возможен, было известно и раньше. Общий смысл, собственно, в том, чтобы поделить мир, расчертить красные линии между великими державами и определить, где чья сфера влияния. По аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года. Теоретически, на ней можно решить и судьбу Украины.
В Кремле высказались осторожно, мол, такая возможность обсуждалась, но конкретики пока нет. Тем более что, если уж проводить столь масштабное мероприятие, желательно принять какие-то важные решения, а не устраивать встречу ради встречи.
При этом в самом Пекине отношение ко всему этому неоднозначное. Во-первых, подобный формат рискует затмить главное событие, то есть сам саммит АТЭС. Во-вторых, не совсем удобно перед Европой. Мнение Старого Света при разделе мира, не говоря уж об Украине, желательно тоже как-то учесть. ЕС все-таки крупнейший торговый партнер Китая, да и сам товарищ Си любит там бывать. Зачем лишние сложности? Пекину важно соблюдать баланс интересов.
Можно было бы обсудить глобальное разоружение, но здесь стратегический партнер России категорически против, ведь его ядерный арсенал уступает и российскому, и американскому.
Тайвань и торговые пошлины больше касаются КНР и США. И еще вопрос, будет ли Си Цзиньпин в восторге от сближения Москвы и Вашингтона. Есть такой термин, «стратегия "Киссинджер наоборот"». В 1970-е годы Америка, грубо говоря, решила подружиться с Китаем против СССР. Где гарантия, что сейчас империалисты не придумают нечто похожее, только в другую сторону?
В общем и целом, "новой Ялты" пока не получается. Кроме того, мероприятие состоится уже после промежуточных выборов в Конгресс США, так что приехать на него может совсем другой Дональд Трамп. Более того, есть риск, что визит вообще не состоится, особенно учитывая непростую ситуацию на Ближнем Востоке, где новая война, судя по всему, не за горами.