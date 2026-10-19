Саратовская область получит 20,8 млн руб. на поддержку экспортных программ
Саратовская область получит 20,8 млн руб. господдержки региональных программ развития экспорта. Мера предназначена для проектов среднего и малого бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Меры поддержки направят на все этапы сделок — от консультаций до участия в международных выставках и размещения на зарубежных площадках. Финансирование получат еще 57 регионов, которые подали соответствующие заявки. «Это ускоряет поиск торговых партнеров на перспективных рынках и адаптацию к местным правилам и требованиям», — отметил Михаил Мишустин. По словам председателя Правительства РФ, господдержка позволит увеличить объемы зарубежных поставок до 3,2 млрд руб.
В марте 2026 года глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что по ряду направлений сельхозпроизводства регион удерживает лидирующие позиции в ПФО, обеспечивая пятую часть от общего объема экспорта продукции АПК. В июле этого года на совещании, посвященном ключевым отраслям экономики региона, власти озвучили, что в планах — к 2030 году отгрузить продукции на 846,5 млн долларов США, увеличив при этом долю переработанной продукции на 15%.