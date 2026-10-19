Саратовская область получит 20,8 млн руб. на поддержку экспортных программ

В марте 2026 года глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что по ряду направлений сельхозпроизводства регион удерживает лидирующие позиции в ПФО, обеспечивая пятую часть от общего объема экспорта продукции АПК. В июле этого года на совещании, посвященном ключевым отраслям экономики региона, власти озвучили, что в планах — к 2030 году отгрузить продукции на 846,5 млн долларов США, увеличив при этом долю переработанной продукции на 15%.