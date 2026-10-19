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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Спикер гордумы Астрахани обсудил с общественниками главные транспортные проблемы

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов принял участие в пленарном заседании Общественной палаты города под председательством Александра Даирова. Встреча прошла в Большом зале мэрии, сообщили в пресс-службе.

Городская дума Астрахани

Главной темой обсуждения стало качество работы пассажирского транспорта. Общественники и представители профильных ведомств разобрали ряд проблем: переполненные автобусы, отмену части маршрутов, доступность льгот, перебои в работе приложений для отслеживания транспорта и состояние остановочных павильонов. Выработанные предложения внесли в протокол для дальнейшей проработки.
Также участники рассмотрели проблему стихийных свалок рядом с контейнерными площадками. Отдельное внимание уделили безопасности горожан и роли народных дружин, которые помогают полиции охранять порядок на массовых мероприятиях.
По итогам встречи были определены планы для улучшения жизни астраханцев и укрепления взаимодействия с властями.
Нина Шевченко