Спикер гордумы Астрахани обсудил с общественниками главные транспортные проблемы

Главной темой обсуждения стало качество работы пассажирского транспорта. Общественники и представители профильных ведомств разобрали ряд проблем: переполненные автобусы, отмену части маршрутов, доступность льгот, перебои в работе приложений для отслеживания транспорта и состояние остановочных павильонов. Выработанные предложения внесли в протокол для дальнейшей проработки.