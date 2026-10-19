Пензенской области выделят госфинансирование на развитие экспорта

В марте этого года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в 2025 году внешнеторговый оборот региона достиг 46 млрд руб., включая экспорт на 23 млрд руб. Продукция региона поставляется в 71 страну мира. Существенный прирост экспорта по итогам прошлого года отмечен в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане, Бенине и Индии. Основными торговыми партнерами остаются Казахстан, Белоруссия и Китай.