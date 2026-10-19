Пензенской области выделят госфинансирование на развитие экспорта
Пензенская область получит 31 млн руб. на поддержку региональных программ развития экспорта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Субсидия из резервного фонда Правительства России предназначена для проектов малого и среднего бизнеса, которым оказывают содействие региональные экспортные центры.
Поддержка распространится на все стадии сделок — от консультаций до участия в международных выставках и размещения на зарубежных площадках. Средства получат 58 регионов, направивших соответствующие заявки. Как отметил господин Мишустин, это даст возможность нарастить объемы зарубежных поставок до 3,2 млрд руб. и поможет раскрыть и реализовать потенциал отечественных компаний.
В марте этого года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в 2025 году внешнеторговый оборот региона достиг 46 млрд руб., включая экспорт на 23 млрд руб. Продукция региона поставляется в 71 страну мира. Существенный прирост экспорта по итогам прошлого года отмечен в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане, Бенине и Индии. Основными торговыми партнерами остаются Казахстан, Белоруссия и Китай.