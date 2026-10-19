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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пензенской области выделят госфинансирование на развитие экспорта

Пензенская область получит 31 млн руб. на поддержку региональных программ развития экспорта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Субсидия из резервного фонда Правительства России предназначена для проектов малого и среднего бизнеса, которым оказывают содействие региональные экспортные центры.
Пензенская область получит 31 млн руб. на развитие экспорта

Пензенская область получит 31 млн руб. на развитие экспорта

ИА «Общественное мнение»

Поддержка распространится на все стадии сделок — от консультаций до участия в международных выставках и размещения на зарубежных площадках. Средства получат 58 регионов, направивших соответствующие заявки. Как отметил господин Мишустин, это даст возможность нарастить объемы зарубежных поставок до 3,2 млрд руб. и поможет раскрыть и реализовать потенциал отечественных компаний.
В марте этого года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в 2025 году внешнеторговый оборот региона достиг 46 млрд руб., включая экспорт на 23 млрд руб. Продукция региона поставляется в 71 страну мира. Существенный прирост экспорта по итогам прошлого года отмечен в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане, Бенине и Индии. Основными торговыми партнерами остаются Казахстан, Белоруссия и Китай.
Марина Окорокова