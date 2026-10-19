В Саратове за 44 миллиона рублей заменили генплан и правила застройки

Главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова рассказала, что Единый документ разработал «один из крупнейших научно-исследовательских институтов перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга». По словам чиновницы, документ «прошел все необходимые процедуры». «Срок реализации положений принимается не менее, чем на 20 лет. Единый документ направлен на развитие города, увеличение численности населения за счет территориального планирования и повышения показателей всех социально-значимых направлений: экономики, образования, здравоохранения, экологии, транспорта, инженерной инфраструктуры»,— уточнила госпожа Пузанова.