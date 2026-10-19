В Саратове за 44 миллиона рублей заменили генплан и правила застройки
Единый документ подготовил Санкт-Петербургский НИИ
Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования подготовили для Саратова. Приказ о начале его действия подписал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.
Документ вступил в силу со дня подписания — 15 октября. Он отменил прежние решения о генплане Саратова и правилах застройки, включая ранее внесенные в них изменения. Аналогичные документы разработали для Энгельса (9 июля 2026 года) и Балакова (27 января).
Чиновники подготовили приказ по итогам общественных обсуждений. Они прошли с 22 июня по 22 июля. Также в министерстве ЖКХ учли рекомендации экспертов федерального и регионального уровней.
Главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова рассказала, что Единый документ разработал «один из крупнейших научно-исследовательских институтов перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга». По словам чиновницы, документ «прошел все необходимые процедуры». «Срок реализации положений принимается не менее, чем на 20 лет. Единый документ направлен на развитие города, увеличение численности населения за счет территориального планирования и повышения показателей всех социально-значимых направлений: экономики, образования, здравоохранения, экологии, транспорта, инженерной инфраструктуры»,— уточнила госпожа Пузанова.
“Ъ” нашел в ЕИС «Госзакупки» контракт на подготовку Единого документа для Саратова. Петербургское ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (НИИ ПГ) выполнило подряд за 44 млн руб. Также компания разработала аналогичный документ для Энгельса — за 29 млн руб.
ООО «НИИ ПГ» существует с июня 1992 года (Rusprofile). Гендиректор — Евгений Соколов. Учредителями являются Сергей Митягин и Павел Спирин. 2025 год компания закончила с выручкой 548 млн руб. (-32% год к году) и прибылью 190 млн руб. (-36%). На 111 государственных контрактах НИИ НГ освоило больше 1,4 млрд руб.