Волгоградская область получит 41 млн руб. на развитие экспорта
Волгоградская область получит почти 41 млн руб. на поддержку региональных программ развития экспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства пойдут на проекты среднего и малого бизнеса, которые поддерживаются региональными экспортными центрами. Меры поддержки охватят все этапы сделок — от консультаций до участия в международных выставках и размещения на зарубежных площадках.
Господдержку получат 58 регионов, которые подали соответствующие заявки. По словам премьер-министра, это позволит увеличить объем их зарубежных поставок до 3,2 млрд руб. и поспособствует раскрытию и реализации потенциала отечественных компаний.