Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Директор «Облводоресурса» в Аткарске предстанет перед судом за гибель двух человек

Аткарский горсуд рассмотрит уголовное дело директора филиала ГУП Саратовской области «Облводоресурс» — «Аткарский». Чиновника обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзора.
В Аткарске суд рассмотрит дело директора «Облводоресурса» о гибели двух рабочих в коллекторе

В Аткарске суд рассмотрит дело директора «Облводоресурса» о гибели двух рабочих в коллекторе

Прокуратура Астраханской области

Следствие полагает, что директор предприятия грубо нарушил законодательство. В августе этого года он отправил бригаду рабочих чистить канализационный коллектор в Аткарске. При этом обвиняемый не оформил обязательный наряд-допуск, а сотрудники не прошли необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности. Кроме того, рабочих не обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Во время работ в коллекторе мужчины отравились вредными веществами и умерли.
Марина Окорокова