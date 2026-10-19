Директор «Облводоресурса» в Аткарске предстанет перед судом за гибель двух человек

Следствие полагает, что директор предприятия грубо нарушил законодательство. В августе этого года он отправил бригаду рабочих чистить канализационный коллектор в Аткарске. При этом обвиняемый не оформил обязательный наряд-допуск, а сотрудники не прошли необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности. Кроме того, рабочих не обеспечили средствами индивидуальной защиты.