Директор «Облводоресурса» в Аткарске предстанет перед судом за гибель двух человек
Аткарский горсуд рассмотрит уголовное дело директора филиала ГУП Саратовской области «Облводоресурс» — «Аткарский». Чиновника обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзора.
Следствие полагает, что директор предприятия грубо нарушил законодательство. В августе этого года он отправил бригаду рабочих чистить канализационный коллектор в Аткарске. При этом обвиняемый не оформил обязательный наряд-допуск, а сотрудники не прошли необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности. Кроме того, рабочих не обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Во время работ в коллекторе мужчины отравились вредными веществами и умерли.