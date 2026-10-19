В Самарской области обновили 31,5 км дорог опорной сети в этом году
В этом году в Самарской области в нормативное состояние привели 31,5 км автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Об этом сообщил минтранс Самарской области.
В Самаре обновили Московское шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км. Полностью заменили верхний слой асфальтобетона. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тыс. автомобилей в сутки.
В Волжском районе отремонтировали 9 км дороги Волжский—Курумоч—М-5 «Урал». Она связывает Самару, Тольятти, международный аэропорт Курумоч и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5.
В Кинельском районе привели в порядок 5,5 км дороги Самара—Бугуруслан. Это одна из самых загруженных трасс региона: до 14 тыс. автомобилей в сутки, включая большегрузные.
В Елховском и Кошкинском районах обновили 8,9 км трассы Борма—Кошки—Погрузная. Дорога связывает два района, по ней ходят школьные автобусы, а также жители добираются по ней до социальных учреждений и районных центров.