Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО серийному насильнику из Томска

В феврале 2024 года он был осужден Стрежевским городским судом (Томская область) на 13 лет 6 месяцев колонии общего режима за действия насильственного характера (ч. 1, ч. 2 ст. 132 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ). Согласно обвинению, с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года он изнасиловал пять женщин в Стрежевом (Томская область).