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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО серийному насильнику из Томска

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отказал в условно-досрочном освобождении Валентину Березницкому, именуемому в СМИ «томским маньяком», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В феврале 2024 года он был осужден Стрежевским городским судом (Томская область) на 13 лет 6 месяцев колонии общего режима за действия насильственного характера (ч. 1, ч. 2 ст. 132 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ). Согласно обвинению, с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года он изнасиловал пять женщин в Стрежевом (Томская область).
«Валентин Березницкий имеет действующее дисциплинарное взыскание за нарушение установленного порядка отбывания наказания, поощрений не имеет, на меры воспитательного воздействия реагирует неудовлетворительно, в воспитательных мероприятиях принимает пассивное участие»,— прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
На день рассмотрения ходатайства неотбытая часть наказания составила 3 года 10 месяцев 25 дней.
Артем Путилов