Экс-глава Прикамья будет курировать вопросы патриотического воспитания в Кремле

Бывший губернатор Прикамья, вице-премьер ПФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания в Администрации президента РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Сегодня стало известно, что господин Трутнев перейдет на новую должность в Кремле. На прежних должностях его может заменить губернатор Приморья Олег Кожемяко.