Экс-глава Прикамья будет курировать вопросы патриотического воспитания в Кремле
Бывший губернатор Прикамья, вице-премьер ПФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания в Администрации президента РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Сегодня стало известно, что господин Трутнев перейдет на новую должность в Кремле. На прежних должностях его может заменить губернатор Приморья Олег Кожемяко.
С 2000 по 2004 год Юрий Трутнев занимал пост губернатора Пермской области. С 2004 по 2012 год являлся министром природных ресурсов РФ, с 2012 по 2013 год — помощником президента РФ. 31 августа 2013 года назначен вице-премьером РФ – полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.