В Ростове возбудят дело о невыплате 104 млн рублей зарплаты 437 работникам

На прием обратились 28 работников предприятия, выпускающего электронные приборы. Они сообщили, что не получают зарплату более четырех месяцев, а организация в настоящее время находится в процедуре банкротства. Масштаб проблемы шире индивидуальных жалоб: по имеющимся сведениям, в период с июня по октябрь 2026 года задолженность перед 437 работниками предприятия составила свыше 104 млн рублей.