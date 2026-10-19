В Ростове возбудят дело о невыплате 104 млн рублей зарплаты 437 работникам
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Александр Валиев провел личный прием граждан по вопросу невыплаты заработной платы и по его итогам распорядился возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На прием обратились 28 работников предприятия, выпускающего электронные приборы. Они сообщили, что не получают зарплату более четырех месяцев, а организация в настоящее время находится в процедуре банкротства. Масштаб проблемы шире индивидуальных жалоб: по имеющимся сведениям, в период с июня по октябрь 2026 года задолженность перед 437 работниками предприятия составила свыше 104 млн рублей.
По результатам приема господин Валиев поручил следственному отделу по Первомайскому району Ростова-на-Дону незамедлительно возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, установить все обстоятельства произошедшего и в кратчайшие сроки доложить о результатах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в аппарате следственного управления.