В Самарской области вынесен приговор за мошенничество с соцвыплатами на 1,9 млн рублей
Мать придумала схему с недостоверными сведениями о рождении ребенка и смерти отца, которого у него не было
Чапаевский городской суд признал 31-летнюю жительницу Самарской области виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). По данным прокуратуры, сумма незаконно полученных средств превысила 1,9 млн рублей.
Как установлено в ходе разбирательства, схема строилась на предоставлении заведомо ложных сведений. В 2016 году женщина подала в уполномоченные органы документы с недостоверными данными о рождении ребенка, на этом основании ей были назначены социальные выплаты.
Спустя два года она оформила на того же ребенка страховую пенсию по случаю потери кормильца, хотя мужчина, в связи со смертью которого запрашивалась выплата, не был его отцом. В результате несколько лет фигурантка систематически получала пособия и иные выплаты по подложным основаниям.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. При этом исполнение наказания отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.
Также удовлетворены гражданские иски прокуратуры о возмещении ущерба бюджету. До полного погашения задолженности расчетные счета осужденной арестованы.