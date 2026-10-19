В Самарской области вынесен приговор за мошенничество с соцвыплатами на 1,9 млн рублей

Спустя два года она оформила на того же ребенка страховую пенсию по случаю потери кормильца, хотя мужчина, в связи со смертью которого запрашивалась выплата, не был его отцом. В результате несколько лет фигурантка систематически получала пособия и иные выплаты по подложным основаниям.