Бастрыкин распорядился повторно возбудить дело о расселении аварийного дома в Ростове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ростовской области Андрею Валиеву повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей многоквартирного дома в Ростове-на-Дону и доложить о мерах защиты граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стали обращения жильцов аварийного здания через социальные медиа. Люди сообщают, что их длительное время не расселяют из опасного строения: из-за угрозы обрушения они опасаются за свою жизнь, а обращения в компетентные органы результата не дают.
Следственные органы региона уже не раз выносили постановления о возбуждении уголовного дела по этим фактам, однако каждый раз их отменяли заместитель прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону прокурор того же района.
Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.