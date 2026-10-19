На Ставрополье определят участки для строительства метановых заправок
В Ставропольском крае намерены расширить сеть заправок для автомобилей на метане. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
В крае планируют определить земельные участки под размещение стационарных объектов, а также разработать программу субсидирования переоснащения автопредприятий. По словам господина Владимирова, Ставрополье занимает девятое место в России по развитию рынка газомоторного топлива. Сейчас автомобили на природном газе обслуживают 28 заправок, расположенных на трассах и в крупных городах.
С 2021 года в регионе действует программа субсидирования переоборудования автомобилей для работы на метане. За это время на газ перевели почти 1,3 тыс. машин. Согласно поручению губернатора, число участков под заправки будет зависеть от численности населения территории. В населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек необходимо определить не менее двух участков, до 100 тыс. — семь, до 200 тыс. — не менее десяти. Для краевой столицы предусмотрено 12 участков.
Власти региона рассчитывают расширить использование газомоторного топлива в общественном транспорте, мусоровозах, а также муниципальных и краевых автомобилях. В качестве преимуществ метана глава региона назвал экономичность и экологичность, а также актуальность на фоне периодического дефицита других видов топлива.