На Ставрополье определят участки для строительства метановых заправок

С 2021 года в регионе действует программа субсидирования переоборудования автомобилей для работы на метане. За это время на газ перевели почти 1,3 тыс. машин. Согласно поручению губернатора, число участков под заправки будет зависеть от численности населения территории. В населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек необходимо определить не менее двух участков, до 100 тыс. — семь, до 200 тыс. — не менее десяти. Для краевой столицы предусмотрено 12 участков.