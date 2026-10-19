Определен подрядчик для строительства корпуса краевой больницы в Березниках

Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на ул. Льва Толстого, 23а. Общая площадь корпуса составит 12 тыс. кв. м. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. В поликлинике будут вести прием участковые педиатры и узкие специалисты, в том числе стоматолог. Также предусмотрены прививочные кабинеты, физиотерапевтическое отделение и цифровой рентген.