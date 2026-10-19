Определен подрядчик для строительства корпуса краевой больницы в Березниках
Строительством нового корпуса Краевой больницы им. Е.А. Вагнера в Березниках займется ООО «СК “Техстрой”», которое входит в строительную группу «Развитие». Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.
Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на ул. Льва Толстого, 23а. Общая площадь корпуса составит 12 тыс. кв. м. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. В поликлинике будут вести прием участковые педиатры и узкие специалисты, в том числе стоматолог. Также предусмотрены прививочные кабинеты, физиотерапевтическое отделение и цифровой рентген.
Напомним, торги на право строительства корпуса краевой больницы в Березниках в сентябре были признаны несостоявшимися, поскольку была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям. Тогда стоимость контракта составляла 2,2 млрд руб.
СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли.