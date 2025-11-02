Смертельный шоколад

В конце октября президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его пытались отравить, добавив высокотоксичные химические вещества в подаренный шоколад. “Ъ” изучил историю одного из самых популярных лакомств планеты и выяснил, что на протяжении столетий им, с разной степенью успешности и достоверности, травили иерархов католической церкви, женщин, покусившихся на чужих мужей, Уинстона Черчилля и, возможно, Наполеона Бонапарта.

Текст: Вячеслав Белаш, Евгений Хвостик

«Бойтесь шоколада из Чапаса»

В 1666 году папа Александр VII объявил шоколад постным напитком — тогда продукт умели употреблять только в жидком виде. И сделал он это, как говорят, в первую очередь из-за новостей, пришедших из города Чапас в Новой Испании (ныне — Мексике). Страшных новостей.

В 1648 году епископ Чапаса Бернардо де Салазар, очевидно, устал наблюдать, как в самый разгар мессы двери храма распахиваются, и десятки слуг вносят своим хозяйкам горячий шоколад, который, по словам дам, был им совершенно необходим в медицинских целях. Дамы отрывались от молитвы, чтобы опустошить кружки и набраться сил. И происходило это круглый год, в том числе и в пост, что, по мнению священника, было особенно отвратительно. Епископ решил положить конец такому распутству и запретил употребление шоколада в храме. Перед дверями были выставлены вооруженные солдаты. Оставшиеся без лекарства женщины сначала пытались уговорить епископа отменить решение. Когда это не удалось, они начали ходить на мессу в другие церкви, даже расположенные далеко от их домов.

Видя это, епископ пошел на куда более жесткие меры. Он запретил употребление шоколада вовсе — под страхом отлучения от церкви. Возмущенные женщины попытались устроить то, что сейчас назвали бы мирной акцией неповиновения, и месяц не ходили на мессу. Но епископ был непоколебим.

Вскоре, как сообщает путешествовавший тогда по тем местам монах-доминиканец Томас Гейдж, епископа нашли мертвым. Он выпил горячего шоколада, который ему налила донья Магдалена де Моралес, считавшаяся едва ли не столпом местного общества.

Ее вину доказать не удалось, однако никто в Чапасе не сомневался, что епископа отравила она.

Когда все эти новости дошли до папы Александра VII, он, видимо не желая терять своих епископов по таким странным поводам, предпочел объявить шоколад продуктом, употребление которого допустимо в пост.

Кстати, за век до кровавых событий папу Пия V просили запретить шоколад. Понтифик попробовал напиток и заявил, что в запрете нет смысла: продукт настолько омерзительный, что употребление его не грех, а пытка.

Что же до Мексики, то там до сих пор в ходу поговорка «Берегись шоколада из Чапаса», которую используют так же, как мы — фразу из «Энеиды» о данайцах и их дарах.

«Что для красотки сладкий шоколад?»

«Что заморозки для плодов? Что яд для мерзких крыс? Что для прекрасной Денэм сладкий шоколад?». Эту песню до сих пор иногда поют британские дети. Речь в ней о, как говорят, действительно прекрасной и очень влиятельной даме — леди Денэм, Маргарет, жене важного придворного и известного в XVII веке поэта. Впрочем, свое влияние она обрела не благодаря браку, а из-за супружеской измены: Маргарет была любовницей принца Йоркского, брата короля Карла II.

Леди Денэм в Лондоне боялись и презирали. Уж слишком открыто она крутила роман с королевским братом, уж слишком большое влияние на него имела. Кажется, единственным человеком в Лондоне, который долгое время ничего не знал о неверности леди Маргарет, был ее муж. Супруг был старше на 30 лет и, по словам современников, был настолько же уродлив, насколько она прекрасна.

Впрочем, через два года брака, в 1667-м, даже он понял, что жена ему неверна. И вскоре после этого она заболела. Болела долго и мучительно, а умерла в январе 1668 года. Об этом есть записи Сэмюэла Пипса, автора знаменитого дневника, ставшего едва ли не основным источником информации о жизни лондонцев во второй половине XVII века.

Практически весь Лондон, писал он, говорил о том, что леди Маргарет умерла, выпив отравленного шоколаду. Денэм изображал раздавленного горем мужа, но ему никто не верил.

Впрочем, он был не единственным подозреваемым. Вместе с ним в смерти леди Маргарет обвиняли и Энн Хайд, герцогиню Йоркскую. Кто-то говорил даже, что у нее и мотивов больше. Мало того, что она вынуждена была терпеть публичный роман мужа — леди Маргарет была еще и ее политическим противником, настраивая мужа и весь двор против партии, которую возглавлял отец герцогини.

Учитывая знатность и влиятельность подозреваемых, никто в Лондоне не удивился, что официальной причиной смерти леди Маргарет назвали разрыв аппендикса. Не удивился, но и не поверил услышанному.

Запретить иезуитов и умереть

Папа Климент XIV взошел на Святой престол в 1769 году. Церковь тогда переживала не лучшие времена. Авторитет папы повсеместно подвергался сомнению. Мощь протестантских государств — Англии и Голландии — росла. Что еще хуже, против Рима ополчились и державы католические. У некоторых, к примеру у Франции, имелись территориальные претензии, у всех без исключения — политические. Камнем преткновения стал орден иезуитов, который, как считалось, прибирал к рукам политическую власть в католических странах. Иезуитов изгнали из Португалии в 1759-м, из Франции — в 1763-м, из Испании — в 1767-м. После этого и государства помельче стали запрещать у себя деятельность ордена. А потом все они начали требовать от папы орден распустить.

У Климента XIV, как говорят, имелись сразу две причины быть против. Во-первых, он получил воспитание в иезуитской школе и испытывал к иезуитам уважение. Во-вторых, папа был в некотором роде параноиком. Он, как говорят, боялся выступить против иезуитов, считая их вполне готовыми на убийство ради достижения своих целей. А жизнь папа любил.

Он был заядлым картежником, весельчаком и матерщинником. Говорят, чтобы сдерживать свой язык, он приказал повесить по распятию в каждой из комнат дворца. Однако настал момент, когда папа уже не смог сопротивляться давлению католических монархов. Чтобы избежать раскола в Церкви, Климент XIV в 1773 году объявляет орден распущенным. Интересно, что главной защитницей иезуитов тогда выступила императрица Екатерина II, орден продолжал развиваться в России, открывая новые школы и миссии.

А папа, распустив орден, немедленно об этом пожалел. Более того, современники говорят, что он впал в депрессию и начал страшиться покушений. Осенью 1774 года ему стало плохо, после того как, по его словам, он выпил чашку горячего шоколада. А через десять дней папа умер, совершенно уверенный в том, что его отправили иезуиты. Официально же было объявлено, что он скончался от простуды, однако даже тогда многие сомневались в этой версии: уж слишком симптомы напоминали те, которые появляются при отравлении мышьяком.

Настоящая леди из Брайтона

О Кристиане Эдмундс написаны книги и сняты десятки документальных фильмов. Она стала знаменитостью при жизни, ведь суд над ней освещался чрезвычайно подробно газетами как в Британии, так и на Европейском континенте. А в историю она вошла как «убийца шоколадным кремом».

Шоколад очень долго употребляли только для приготовления напитка. Лишь в XIX веке его научились делать твердым, что, кроме прочего, открыло массу возможностей для убийц. Теперь не надо было оставаться в непосредственной близости от жертвы и подсыпать яд в стакан с дымящимся какао.

Можно было спокойно добавлять отраву в конфеты у себя дома, а потом пересылать, передавать или иным способом доставлять их жертве, не привлекая к себе особого внимания. И кажется, первой это сделала как раз Кристиана Эдмундс.

Сейчас принято считать ее по-настоящему безумной. В конце концов, ее отец сошел с ума, брат умер во время эпилептического припадка, а сестра покончила с собой. Да и самой Кристиане ставили неприятный диагноз «истерия», что в викторианской Англии считалось серьезным женским психическим заболеванием, главным проявлением которого были жестокость и половая распущенность.

Говорят, диагноз стал одной из причин, по которой Кристиана с матерью-вдовой переехала из родного Маргейта в Брайтон. Там она начала курс лечения. Врача звали Чарльз Бэрд, он был счастливо женат, однако Кристиану это не остановило. Она засыпала его объяснениями в любви.

Кристиана, как потом, во время суда, напишут газеты, была женщиной привлекательной, настоящей леди (о, если бы они только знали!). Тем не менее доктор Бэрд ее отверг. Решив, что все дело в его жене, Кристиана купила в аптеке немного стрихнина (тогда он продавался совершенно свободно), приобрела коробку шоколадных конфет, начинила их ядом и преподнесла миссис Бэрд. Та не умерла, но мучилась страшно. Доктор, совершенно убежденный в том, что жену пыталась отравить именно Кристиана, отказал той от дома. Правда, скандал решил не поднимать: проблемы с пациенткой могли плохо сказаться на практике.

Расстроенная Кристиана решила отвести от себя подозрения. Она принялась скупать конфеты, впрыскивать в них стрихнин, а потом сдавать назад в магазин, заявляя, что они ей не подошли. Кондитер возвращал конфеты в оборот. По городу прокатилась волна отравлений. А потом случилась трагедия: одна из конфет досталась ребенку, и он умер, несмотря на относительно небольшое количество яда.

Началось следствие. Кристиану, как и многих других клиентов магазина, пригласили в полицию, но ни в чем не заподозрили, уж очень настоящей леди она выглядела.

Только после очередной попытки Кристианы убить жену любимого доктора тот решил рассказать все полиции. На этот раз отравленный десерт, сливовый пудинг, Кристиана отправила по почте. Сравнив почерк, которым был написан адрес, с тем, что был на открытках, полученных доктором Бэрдом, полиция убедилась в том, что отравительница — Кристиана Эдмундс. Ее судили, приговорили к смертной казни, однако потом решили, что нормальная женщина не сделала бы ничего из совершенного ею, признали душевнобольной и отправили в Бродмур — лечебницу для сумасшедших преступников. Там она и умерла в 1907 году.

Смерть по почте

Корделия Боткин и Джон Даннинг встретились случайно в парке «Золотые Ворота» в Сан-Франциско и, кажется, сразу почувствовали симпатию друг к другу. И это при том, что оба не были свободными людьми. Корделия была замужем, у нее был взрослый сын; Даннинг, военный корреспондент, был мужем дочери экс-конгрессмена. У Даннингов была дочь. Роман Корделии и Джона развивался необыкновенно быстро, чему помогало то, что муж миссис Боткин по работе много времени проводил за океаном — в Англии. Дошло даже до того, что Даннинг в какой-то момент стал снимать квартиру в доме, где жила его любовница.

Идиллия продолжалась несколько лет, а потом Даннингу предложили должность военного корреспондента в Associated Press и срочное задание — отправиться в Пуэрто-Рико, где как раз начиналась очередная американо-испанская война (которая завершится переходом острова под контроль США).

Корделия была вне себя от горя и гнева: Даннинг порвал с ней и заявил, что никогда не вернется в Калифорнию. У него были большие карьерные планы. Брошенная любовница решила мстить, но целью выбрала не экс-любовника, а его жену. 9 августа 1898 года в дом миссис Даннинг — она к тому времени вместе с семьей вернулась в родной штат Делавэр — пришла посылка: коробка конфет, изящный платочек и открытка. Конфеты подали к вечернему чаю, за столом собралась вся семья. А ночью у всех шести человек, попробовавших сладкое, проявились признаки острого отравления. Миссис Даннинг и ее сестра умерли через пару дней.

Преступницей Корделия Боткин оказалась никудышной: она оставила массу следов.

Кто-то вспомнил, как она узнавала, насколько опасен для человека мышьяк. На почте заявили, что она интересовалась, нужно ли оставлять обратный адрес, отправляя заказную посылку, в одном из магазинов подтвердили, что Корделия покупала злосчастный платок. Наконец, она не попыталась даже немного изменить свой почерк на открытке. Менее чем через год ее признали виновной и приговорили к пожизненному заключению. Правда, потом дело еще раз пересматривали, и окончательно приговор вступил в силу в 1906 году. А через четыре года она умерла в тюрьме Сан-Квентин. Ей было 56 лет. В историю Корделия Боткин вошла как первый в Штатах преступник, совершивший убийство при помощи Почтовой службы США.

Бомбический десерт для премьера

В 2012 году в британской Daily Mail был опубликован материал о том, как в годы Второй мировой войны немецкие агенты пытались совершить покушение на Уинстона Черчилля. Газета ссылалась на «секретные военные документы», которыми обменивались сотрудники MI5 (служба безопасности). Сообщалось, что немцы хотели использовать секретных агентов, работающих в Великобритании, чтобы незаметно подсунуть премьеру шоколадку под названием Peter`s, которая была на самом деле миниатюрным взрывным устройством. Детонация должна была произойти при разламывании плитки. Устройство, отмечает издание, было такой силы, что «могло убить человека в радиусе нескольких метров». Однако дело не выгорело — британские агенты узнали про заговор и заблаговременно известили одного из руководителей MI5, лорда Виктора Ротшильда.

Но на этом история не заканчивается. Обезопасив премьер-министра, лорд Ротшильд в мае 1943 года написал письмо знакомому художнику Лоуренсу Фишу. Контрразведчик попросил его нарисовать предупреждающие плакаты со схемой взрывного устройства, замаскированного под плитку шоколада в упаковке Peter`s Chocolate. На плакатах гражданам сообщалось, что такая плитка может быть смертельно опасна. Были ли такие плакаты изготовлены, неизвестно. А о письме в 2009 году рассказала вдова художника, разбиравшая его архив.

Многие ученые сомневаются в правдивости истории о заговоре нацистов, тем более что она не первая в которой переплелись покушение на видного политика и шоколад. В начале 1800-х в английских и американских газетах широко распространилась новость о том, что любовница Наполеона Бонапарта, некая Полина Риотти, корсиканка по происхождению, вознамерилась отравить императора, после того как тот порвал с ней и выкинул ее и их дочь на улицу. Якобы Риотти поступила работать на кухню то ли в монастырь, то ли к некоему архиепископу. И когда туда приехал Наполеон, попыталась отравить приготовленную для него чашку с шоколадом. Легенда гласит, что манипуляции Риотти с чашкой заметил слуга императора. Женщину схватили, привели к Наполеону, который заставил ее употребить отравленный напиток, а потом наблюдал, как его бывшая любовница в муках умирает. Впрочем, современные эксперты считают эту историю плодом английской пропаганды, которая всегда пыталась изобразить Наполеона чуть ли не садистом.