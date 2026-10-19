В КБР выявляемость сердечно-сосудистых рисков выросла на 49%
В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2026 года профилактические осмотры и диспансеризацию прошли около 230 тыс. взрослых жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
Обследования проводят в учреждениях первичного звена здравоохранения. В республике также работают 21 передвижное медицинское подразделение. Основной объем профилактических мероприятий приходится на районные и городские поликлиники.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом выявляемость факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась на 49%. Доля злокачественных новообразований, обнаруженных на ранних стадиях, выросла на 32%.