В Туапсе начали обновлять территорию объекта культурного наследия
В Туапсе началось благоустройство территории дома-музея художника А.А. Киселева, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Рабочие меняют плитку входной группы и обновляют дорожки вокруг здания. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в социальных сетях.
В рамках работ специалисты планируют уложить 45 кв. м новой плитки, стилизованной под старину. Дорожки обновят по обе стороны дома-музея. Финансирование благоустройства выделено из местного бюджета.
Кроме того, в ближайшее время в музее планируют отремонтировать фондохранилище. Эти работы будут оплачены за счет собственных средств учреждения.
По словам Сергея Бойко, благоустройство территории связано с необходимостью сохранения исторического наследия и улучшения условий для посетителей музея.
«Когда-то известный художник жил здесь и творил, воспевая в своих полотнах красоту туапсинской природы. Также это уважение к наследию — дом-музей имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это значит, что на его территории важно сохранять и даже восстанавливать историческую и природную среду вокруг памятника»,— написал глава муниципалитета.
Он также отметил, что содержание территории в надлежащем состоянии является частью бережного отношения к культурному наследию города и края. По его словам, благоустроенное пространство влияет на впечатление посетителей и имидж музея.
Ранее сообщалось, что в станице Новопокровской продолжается благоустройство общественного пространства «Левый берег Еи». На тот момент работы были выполнены более чем на 50%. Согласно графику, первый этап благоустройства планировалось завершить к ноябрю.