В Туапсе начали обновлять территорию объекта культурного наследия

«Когда-то известный художник жил здесь и творил, воспевая в своих полотнах красоту туапсинской природы. Также это уважение к наследию — дом-музей имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это значит, что на его территории важно сохранять и даже восстанавливать историческую и природную среду вокруг памятника»,— написал глава муниципалитета.