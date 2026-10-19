«Единая Россия» расставила спикеров
в Староуткинске — экс-директор центр хозяйственного обеспечения поселка Любовь Никитина,
в Арамили — бывший специалист по охране труда в школе №3 Татьяна Первухина,
в Верх-Нейвинском — экс-глава территории Елена Плохих,
в Карпинске — бывшая директор газеты «Карпинский рабочий» Людмила Манацкая,
в Белоярском районе — бывший заместитель директора детско-юношеской споршколы Владимир Кошкарев,
в Березовском — бывший предприниматель Алексей Горевой,
в Каменском районе — экс-директор компании «Бытсервис» Галина Лисицина,
в Ачитском округе — бывший заместитель главы местной администрации Алексей Торопов,
в Таборинском районе — самовыдвиженец, бывший начальник участка дорожного ремонтно-строительного управления филиала компании «Свердловскавтодор» Сергей Федорович,
в Байкаловском округе — экс-директор центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Елена Бахарева,
в Кушве — бывший директор школы №3 Алексей Мельников (он сменил на посту Сергея Клиросова из ЕР, который в мае 2025 года внезапно исчез, после чего полиция устроила оперативно-разыскные мероприятия).
«Биться за новые полномочия — это бессмысленно тратить немногочисленные годы активной жизни. Если человек молодой, и у него есть на это 10-20 лет в запасе, то он имеет все шансы»,— отметил эксперт.