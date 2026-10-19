«Единая Россия» расставила спикеров

Господин Коробельников предостерег, что ЕР может столкнуться с «очень плачевными последствиями» в территориях, где спикер не является компромиссной фигурой среди депутатов. «Если ты большинство и забрал все, то за все и отвечаешь. Как только ситуация ухудшится, влияние оппозиции начнет расти — она всегда сможет сказать, что ее не слушали, и произошла катастрофа. Если поделился и делегировал ответственность — то так уже не выйдет, за результат будут отвечать все»,— добавил политолог.