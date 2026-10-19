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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

«Единая Россия» расставила спикеров

В большинстве дум в Свердловской области после выборов сменили председателей
Депутаты всех 34 муниципальных дум Свердловской области, избранных в сентябре, определились со спикерами, которые будут работать до 2031 года. Более половины председателей сменилось — кому-то пришлось уйти в отставку из-за преклонного возраста, у кого-то возникли проблемы с законом. По мнению эксперта, многие депутаты потеряли интерес к должности спикера из-за сокращения возможностей муниципальных властей по решению проблем.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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В муниципалитетах Свердловской области на выборах 18-20 сентября было избрано 34 представительных органа. По итогам голосования «Единая Россия» (ЕР) увеличила в них свое представительство с 334 человек до 410, а количество самовыдвиженцев с кандидатами от оппозиционных объединений снизилось с 215 до 130.
На первых заседаниях новоизбранные депутаты распределили руководящие посты. Большинство позволило «Единой России» избрать председателями своих кандидатов в 33 обновленных думах из 34, в том числе лишить должности спикера одного депутата от КПРФ и трех самовыдвиженцев, а также провести ротацию 15 однопартийцев.
Председатели отошли от дум
По собственному желанию переизбираться на очередной пятилетний срок отказался политик с самым большим стажем на посту спикера в Свердловской области — 76-летний председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков (ЕР). «Пришло время дать дорогу молодым депутатам»,— отметил он на одном из последних заседаний представительного органа, которым руководил с 2004 года. В новом созыве думы место господина Пермякова заняла 49-летняя руководитель филиала Свердловского областного медицинского колледжа Мария Иосава.
В Верхнем Дуброво 76-летняя председатель Галина Ульчугачева (ЕР), которая возглавляла думу 16 лет, решила уйти на пенсию и уступить кресло 51-летней директору школы Юлии Медянцевой. В Слободо-Туринском районе 64-летняя Елена Ермакова (ЕР) спустя 14 лет оставила должность спикера, ее заняла 54-летняя директор центра муниципальных услуг Лариса Кошелева.
В Шалинском районе 65-летний Анатолий Колченогов (ЕР) передал руководящий пост 63-летнему пенсионеру Александру Дергунову. «Я в этой системе работаю с 1992 года: 24 года отработал главой администрации села Сылва, потом 10 лет председателем думы. Мне достаточно, я выработал все, что мог. Нужно пойти спокойно отдыхать на пенсию»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Колченогов.
В Унже-Павинском поселении вакантный пост спикера вместо 42-летней Оксаны Титовой (занимала его с 2019 года; ЕР) получила 43-летняя директор культурно-досугового центра Светлана Кезик, в Артинском округе 58-летнего Андрея Власова в кресле руководителя думы (с 2021-го; ЕР) сменил 58-летний пенсионер Владимир Овчинников. В думе Артемовского вместо 66-летнего Владимира Арсенова (с 2021-го; ЕР) спикером стал 56-летний заместитель директора группы компаний «Интер» Алексей Кучин.
Решения об уходе из политики приняли оппозиционные спикеры, возглавлявшие думы с 2021 года. В Нижней Салде коммунистка Наталья Шкредова уступила руководящий пост заместителю директора научно-исследовательского института машиностроения Ирине Кузиной, а в Тугулымском районе самовыдвиженец Олег Онищенко — предпринимателю Николаю Солдатову. «Главные причины возраст и здоровье — мне 65 лет, в прошлом году сильно заболел из-за работы. Я старался сделать жизнь людей лучше настолько, насколько мог, но надо уметь вовремя уйти»,— пояснил «Ъ-Урал» господин Онищенко.
Продолжить работу в отличие от коллег хотела спикер думы Ивделя с 2012 года Татьяна Кузьмина (ЕР), однако проиграла выборы: она набрала всего 502 голоса избирателей и уступила последнее проходное место в пятимандатном округе самовыдвиженцу, главному инженеру компании «Спецтехника» Александру Кишову (получил поддержку 885 человек). По итогам первого заседания кресло председателя досталось экономисту централизованной бухгалтерии города Юлии Вересовой.
Спикеры не прошли в созыв
Думы трех свердловских муниципалитетов (Режа, Красноуфимска и Малышевского района) с 2021 года возглавляли сразу девять политиков, однако ни одному из них не удалось сохранить пост в новом созыве.
Так, спикер думы Режа Николай Бачинин (ЕР) не смог заявиться на выборы из-за решения Свердловского областного суда о прекращении его полномочий в связи с утратой доверия из-за незаконно начисленных самому себе 1,7 млн руб. из бюджета. На пост спикера претендовал самовыдвиженец, директор телекомпании «Студия панорама» Александр Алферьев, который продолжительное время исполнял обязанности главы думы на безвозмездной основе, однако на голосовании об избрании спикера он получил всего восемь голосов, а его оппонент от ЕР, директор школы №2 Светлана Николаева — 12.
Господин Алферьев в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что часть депутатов не признала итоги голосования из-за «множества нарушений при его проведении». По словам политика, председательствующий на заседании якобы озвучил разные итоги голосования и не предоставил возможность кандидатам выступить с программой, в связи с чем оппозиционеры призвали прокуратуру вмешаться в ситуацию.
«Светлана Николаева в прошлом созыве поддерживала решения бывшего мэра Ивана Карташова и экс-спикера Николая Бачинина, которые ушли в отставку из-за утраты доверия. Я предлагал в качестве компромисса учителя Ирину Коробейникову от ЕР, которая нигде не запятнана, но у них уже было готовое решение, никто не хотел обсуждать»,— возмутился Александр Алферьев. Депутат предостерег, что из-за разногласий в думе Реж может «стать территорий, где вновь пять лет не будет консенсуса».
По решению суда должности с 2021 года потеряли два спикера думы Красноуфимска из четырех. Первый председатель, пенсионер Анатолий Худяков (ЕР) был приговорен к пяти годам лишения свободы условно за то, что при содействии на тот момент мэра Михаила Конева (летом 2026 года отправлен в колонию на три года за хищение 2,6 млн руб.) был утвержден на позицию заместителя директора жилищно-коммунального управления города и за 2021-2024 годы получил от предприятия 3,4 млн руб., однако свои обязанности не выполнял.
Второй председатель Рустам Гамалиев (ЕР) проработал в должности около восьми месяцев — в декабре 2025 года он ушел в отставку в связи с утратой доверия из-за того, что после избрания продолжал заниматься предпринимательством. Его сменщица на посту спикера, экс-директор Красноуфимского аграрного колледжа Татьяна Кузнецова в апреле 2026 года скоропостижно скончалась.
Четвертым председателем в июне стала глава центра творчества детей и молодежи Ирина Лень (ЕР), однако в новом созыве она не смогла сохранить пост спикера — ее место занял заместитель главного врача Красноуфимской районной больницы Михаил Зимин.
Аналогичная ситуация с отставкой четырех спикеров за пять лет произошла в Малышевском районе. В 2021 году муниципалитет вошел в число немногих территорий Свердловской области, где ЕР не смогла взять большинство мест в местной думе (шесть депутатов против восьми от оппозиции), что привело к конфликтам.
Первый спикер, врач-терапевт Михаил Кудрявцев (самовыдвиженец) пытался скорректировать положение о выборах главы района и сформировать более лояльную к одному из кандидатов конкурсную комиссию, однако после серии неудач ушел в отставку. Самозанятый Дмитрий Жданов (самовыдвиженец), который избрался новым спикером в апреле 2022 года, также не смог добиться принятия изменений в документ и оставил руководящий пост в том же году.
Летом 2025 года заявление о сложении полномочий написала третий спикер, бывшая воспитатель в школе-интернате Наталья Темерева (КПРФ), которая заявляла о готовности уйти в отставку «в обмен на голоса за приведение Устава территории в соответствие с законодательством».
В феврале 2026 года депутаты избрали на пост председателя ветерана СВО Дмитрия Пахалуева (ЕР). Он подчеркнул, что намерен закончить с демагогией и «сплотить думу», однако, несмотря на победу ЕР по итогам сентябрьских выборов (партия взяла 11 мест из 15), бывший боец уступил кресло спикера фельдшеру Анне Бирючевой.
Председателей оставили с мандатом
Всего в местных думах отказались переизбирать на посты спикеров семь депутатов, которые смогли получить места в представительных органах по итогам выборов. В новом созыве рядовыми депутатами помимо Ирины Лень из Красноуфимска и Дмитрия Пахалуева из Малышевского района стали спикер из Заречного с 2019 года Андрей Кузнецов (ЕР) и политики, работающие председателями с 2021 года — Ольга Бычкова (ЕР) из Алапаевского района, Игорь Бусахин из Дегтярска и Александр Пасынков из Рефтинского (все самовыдвиженцы).
Смена спикеров произошла во всех муниципалитетах, где ЕР впервые с 2021 года получила большинство мест и возможность избрать главу думы независимо от мнения оппозиции. Так, представительный орган в Заречном возглавил первый вице-мэр Олег Кириллов, в Алапаевском районе — директор управления физической культуры и спорта муниципалитета Иван Ермаков, в Дегтярске — главный специалист аппарата местной думы Елена Кошина, в Рефтинском — заместитель директора детской школы искусств Ольга Юркина.
Аналогичное изменение произошло и в руководстве думы Среднеуральска, в которой спикера с 2025 года Андрея Касьяненко сменила начальник управления образования города Елена Сюзева (все от ЕР). «Дума теперь состоит преимущественно из работников бюджетной сферы, Елене Сергеевне не привыкать работать с ними. С Касьяненко мы договаривались, что он до осени дорабатывает, и так произошло — смена прошла спокойно. Мы сделали все ради стабильности, все 15 депутатов наши, никаких демаршей быть не может»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель местного отделения ЕР, мэр Алексей Стасенок.
Спикеры попросили остаться
По итогам первых заседаний обновленных дум на посты председателей были переизбраны 15 депутатов от ЕР и один самовыдвиженец, который в прошлом созыве представлял партию власти. Так, руководить думой Камышлова продолжила бывшая директор дома детского творчества Татьяна Чикунова (занимает пост с 2012 года), Талицы — экс-мэр Елена Забанных, Верхнего Тагила — действующий директор школы №4 Елена Нехай (все с 2016-го), Пелыма — действующий директор школы №1 Татьяна Смирнова, Свободного — действующий главврач местной больницы Елена Саломатина (все с 2020-го).
Второй раз подряд возглавили думу:

  • в Староуткинске — экс-директор центр хозяйственного обеспечения поселка Любовь Никитина,

  • в Арамили — бывший специалист по охране труда в школе №3 Татьяна Первухина,

  • в Верх-Нейвинском — экс-глава территории Елена Плохих,

  • в Карпинске — бывшая директор газеты «Карпинский рабочий» Людмила Манацкая,

  • в Белоярском районе — бывший заместитель директора детско-юношеской споршколы Владимир Кошкарев,

  • в Березовском — бывший предприниматель Алексей Горевой,

  • в Каменском районе — экс-директор компании «Бытсервис» Галина Лисицина,

  • в Ачитском округе — бывший заместитель главы местной администрации Алексей Торопов,

  • в Таборинском районе — самовыдвиженец, бывший начальник участка дорожного ремонтно-строительного управления филиала компании «Свердловскавтодор» Сергей Федорович,

  • в Байкаловском округе — экс-директор центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Елена Бахарева,

  • в Кушве — бывший директор школы №3 Алексей Мельников (он сменил на посту Сергея Клиросова из ЕР, который в мае 2025 года внезапно исчез, после чего полиция устроила оперативно-разыскные мероприятия).

Смена председателей дум в Свердловской области связана с перераспределением влияния среди местных групп и с усталостью большинства политиков «от ситуации, когда у муниципалитета возможностей все меньше, а обязанностей все больше», считает политолог Михаил Коробельников.
«Биться за новые полномочия — это бессмысленно тратить немногочисленные годы активной жизни. Если человек молодой, и у него есть на это 10-20 лет в запасе, то он имеет все шансы»,— отметил эксперт.
Господин Коробельников предостерег, что ЕР может столкнуться с «очень плачевными последствиями» в территориях, где спикер не является компромиссной фигурой среди депутатов. «Если ты большинство и забрал все, то за все и отвечаешь. Как только ситуация ухудшится, влияние оппозиции начнет расти — она всегда сможет сказать, что ее не слушали, и произошла катастрофа. Если поделился и делегировал ответственность — то так уже не выйдет, за результат будут отвечать все»,— добавил политолог.
Василий Алексеев
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