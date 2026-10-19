«Алексеевке» указали на отвод
Суд отменил обязанность согласовывать аренду земли под Уфой
Управление ФАС по Башкирии незаконно обязало участников конкурса на право аренды сельхозугодий в Уфимском районе получать разрешение от недропользователя, решил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ранее антимонопольная служба и арбитражный суд Башкирии потребовали от действующего арендатора — АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» — учитывать интересы ООО «Алексеевка» при торгах на право аренды 365 га земли. «Алексеевка» добывает ПГС на участке сельхозпредприятия. Апелляционный суд пришел к выводу, что фактически УФАС наделило фирму преимущественным правом выбора участников торгов.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным решение управления ФАС по Башкирии, которое в июне прошлого года обязало АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» при переуступке права аренды земли учитывать интересы недропользователя — компании «Алексеевка». Ранее арбитражный суд Башкирии согласился с позицией антимонопольщиков.
Как сообщал «Ъ», в мае 2025 года АПК «Алексеевский» выставил на продажу право аренды сельскохозяйственных угодий. Участок занимает 365,1 га в Уфимском районе западнее реки Белой и находится в собственности Росимущества. По требованию УФАС, «Алексеевский» в условиях торгов прописал, что новый арендатор должен получить согласие на пользование землей от ООО «Алексеевка». Эта компания владеет лицензией на добычу песчано-гравийной смеси в горном отводе, расположенном на спорном участке. Согласование включало в себя гарантии продолжения разработки недр, доказательства отсутствия у нового арендатора связей с иными горнодобывающими компаниями, а также готовность выплатить 891 млн руб. на случай отказа разрешить фирме дальше добывать ПГС.
Победителем торгов с начальной стоимостью 67,1 млн руб. стало ООО «Экос». ООО «ТТ-Сельхозплатформа» и ООО «ПКФ Водоканал проект», недопущенные к аукциону из-за отсутствия разрешений «Алексеевки», пытались оспорить требования УФАС в арбитражном суде Башкирии, однако суд признал условия законными (см. «Ъ» от 21 мая).
«ТТ-Сельхозплатформа» в апелляционной жалобе настаивала, что «Алексеевка» не имеет права на спорный участок, а является лишь пользователем недр, поэтому необходимость согласования распоряжения землей отсутствует. Требование же договариваться с недропользователем, заявлял апеллянт, ограничивает конкуренцию и ставит возможность участия в конкурсе в зависимость от третьего лица.
К тому же недопуск «ТТ-Сельхозплатформы» к торгам привел к ущербу бюджету республики на сумму более 120 млн руб., подсчитали в компании.
С апелляционной жалобой обратился и сам АПК «Алексеевский». Антимонопольная служба, потребовав согласовывать аренду с «Алексеевкой», фактически обязала участников торгов запрашивать разрешение у третьего лица, не являющегося ни правообладателем земельного участка, ни организатором торгов, доказывал организатор аукциона. Как сообщал «Ъ», в этом году новый топ-менеджмент АПК «Алексеевский» инициировал дело об отмене конкурса: по мнению совета директоров, сделка с «Экосом» нанесла ущерб корпоративным интересам компании и преследовала цель вывода активов предприятия (см. «Ъ» от 27 марта).
Апелляционный суд с доводами «Алексеевского» и «ТТ-Сельхозплатформы» согласился, отметив, что право пользования горным отводом не означает права владения землей. Кроме того, установила коллегия, обязав участников аукциона получать согласие недропользователя, УФАС наделило «Алексеевку» преимущественным правом выбора конкурсантов.
Иск «Алексеевского» об аннулировании торгов арбитражный суд Башкирии рассмотрит 11 ноября.
В УФАС по Башкирии сообщили, что подадут кассационную жалобу на решение суда.
Адвокат коллегии «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев объяснил «Ъ», что необходимо разграничивать два самостоятельные объекта — участок недр и земельный участок над ним. Они имеют разные правовые режимы и разные основания предоставления, поэтому законного основания ставить участие в конкурсе в зависимость от согласия недропользователя не было, считает господин Хазиев. «Зависимость допуска к конкурсу от такого согласия превратила открытый конкурс в закрытый»,— прокомментировал юрист.
Вступившее в силу постановление апелляционного суда повлияет и на процесс об аннулировании торгов, полагает Искандер Хазиев. «Незаконность условия о согласии ложится в это дело дополнительным основанием: условие недействительно, и именно по нему до конкурса не допустили как минимум двух претендентов»,— отметил эксперт.