«Алексеевке» указали на отвод

Как сообщал «Ъ», в мае 2025 года АПК «Алексеевский» выставил на продажу право аренды сельскохозяйственных угодий. Участок занимает 365,1 га в Уфимском районе западнее реки Белой и находится в собственности Росимущества. По требованию УФАС, «Алексеевский» в условиях торгов прописал, что новый арендатор должен получить согласие на пользование землей от ООО «Алексеевка». Эта компания владеет лицензией на добычу песчано-гравийной смеси в горном отводе, расположенном на спорном участке. Согласование включало в себя гарантии продолжения разработки недр, доказательства отсутствия у нового арендатора связей с иными горнодобывающими компаниями, а также готовность выплатить 891 млн руб. на случай отказа разрешить фирме дальше добывать ПГС.