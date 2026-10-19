29% казанцев не берут кредиты онлайн из-за страха за безопасность данных

При этом 70% опрошенных жителей Казани за последний год получали звонки или сообщения от мошенников, представлявшихся сотрудниками банков или страховых компаний. С фишинговыми сайтами и подозрительными ссылками сталкивались 32% опрошенных, с попытками получить доступ к аккаунтам или банковским картам — 19%.