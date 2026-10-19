29% казанцев не берут кредиты онлайн из-за страха за безопасность данных
В Казани 29% опрошенных хотя бы раз отказывались от оформления кредита или займа онлайн из-за опасений за безопасность данных. Об этом сообщила пресс-служба ГК ОТР.
24% респондентов считают главным барьером при онлайн-оформлении страх утечки данных или денежных средств, еще 17% опасаются, что сами переведут деньги мошенникам.
При этом 70% опрошенных жителей Казани за последний год получали звонки или сообщения от мошенников, представлявшихся сотрудниками банков или страховых компаний. С фишинговыми сайтами и подозрительными ссылками сталкивались 32% опрошенных, с попытками получить доступ к аккаунтам или банковским картам — 19%.
Наибольшее доверие у людей вызывают привычные способы подтверждения операций. Банковским приложениям и СМС доверяют 25% опрошенных, входу через Государственные сервисы — 21%, биометрии — 14%.