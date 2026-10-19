Рособрнадзор объявил предостережение МГТУ им. Носова из-за нарушений при приеме
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережение Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г. И. Носова (МГТУ) о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация размещена в едином реестре контрольных мероприятий. Согласно материалам реестра от 14 октября, вуз не зачислил абитуриента, который прошел по конкурсу на коммерческое обучение и своевременно заключил договор об оказании образовательных услуг.
По данным ведомства, действия университета нарушают пункт 98 Порядка приема на обучение (утвержден приказом №821), согласно которому поступающий должен быть зачислен на платные места при выполнении условий конкурса и наличии заключенного договора в установленные сроки. Предостережение подписано заместителем руководителя Рособрнадзора Светланой Кочетовой. Регулятор предложил руководству МГТУ принять меры по обеспечению соблюдения правил приема абитуриентов в рамках государственного контроля в сфере образования.