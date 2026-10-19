Рособрнадзор объявил предостережение МГТУ им. Носова из-за нарушений при приеме

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережение Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г. И. Носова (МГТУ) о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация размещена в едином реестре контрольных мероприятий. Согласно материалам реестра от 14 октября, вуз не зачислил абитуриента, который прошел по конкурсу на коммерческое обучение и своевременно заключил договор об оказании образовательных услуг.