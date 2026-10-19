Ярославскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение

Как следует из постановления суда, деньги передавались заведующей аптеки Клинической больницы №9, которая отвечала за приобретение лекарств и медицинских изделий. Она помогала заключать с ООО «МК Ярославль» разовые договоры на поставку реактивов и медицинских изделий, а при проведении конкурентных закупок сообщала руководителю компании о возможности и необходимости снижения цены.