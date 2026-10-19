Ярославскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля выявила коррупционное правонарушение в деятельности ООО «МК Ярославль». Мировой судья оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
По данным надзорного ведомства, в 2021–2024 годах генеральный директор компании систематически передавал должностному лицу медицинского учреждения деньги за содействие в заключении договоров, а также за уведомления о необходимости снизить стоимость товара, чтобы компания могла стать поставщиком по конкурентной закупке.
Как следует из постановления суда, деньги передавались заведующей аптеки Клинической больницы №9, которая отвечала за приобретение лекарств и медицинских изделий. Она помогала заключать с ООО «МК Ярославль» разовые договоры на поставку реактивов и медицинских изделий, а при проведении конкурентных закупок сообщала руководителю компании о возможности и необходимости снижения цены.
Общая сумма незаконно переданных и полученных средств превысила 590 тыс. руб. Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Постановление вступило в законную силу, штраф уплачен.