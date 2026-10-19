В Дагестане прорабатывают завершение строительства завода «Дагмясо»
Корпорация развития Дагестана рассматривает варианты завершения строительства и запуска мясоперерабатывающего завода «Дагмясо». Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей, проектная мощность предприятия предусматривает переработку за смену 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого рогатого скота. Запуск завода, как ожидается, позволит поддержать местных животноводов и развитие мясной отрасли региона.
Сейчас корпорация проводит инвентаризацию имущества, финансов и объектов незавершенного строительства. По ее итогам правительству Дагестана представят предложения по завершению проекта и запуску предприятия.