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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане прорабатывают завершение строительства завода «Дагмясо»

Корпорация развития Дагестана рассматривает варианты завершения строительства и запуска мясоперерабатывающего завода «Дагмясо». Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Республики Дагестан

По данным властей, проектная мощность предприятия предусматривает переработку за смену 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого рогатого скота. Запуск завода, как ожидается, позволит поддержать местных животноводов и развитие мясной отрасли региона.
Сейчас корпорация проводит инвентаризацию имущества, финансов и объектов незавершенного строительства. По ее итогам правительству Дагестана представят предложения по завершению проекта и запуску предприятия.
Константин Соловьев