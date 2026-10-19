На Ставрополье опровергли приостановку капремонта крыши в Ипатово
В Ипатово продолжается капитальный ремонт крыши многоквартирного дома на улице Первомайской, 54. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Как отмечается в сообщении, ранее в краевых СМИ появилась информация о приостановке работ. Капремонт, по данным фонда, выполнен на 50%.
Подрядчиком выступает ООО «Тверьстройсервис», контракт был заключен в июне 2026 года. Сейчас компания выполнила устройство стяжки, нанесла праймер и первый слой кровельного покрытия. Отмечается, что в случае причинения ущерба имуществу жильцов подрядчик обязан устранить повреждения или возместить убытки до начала работы приемочной комиссии. Без этого выполненные работы не будут приняты и оплачены.
Подрядчик также застраховал риски, в том числе связанные с протечками из-за атмосферных осадков и повреждением имущества третьих лиц в ходе капитального ремонта.