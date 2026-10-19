На Ставрополье опровергли приостановку капремонта крыши в Ипатово

Подрядчиком выступает ООО «Тверьстройсервис», контракт был заключен в июне 2026 года. Сейчас компания выполнила устройство стяжки, нанесла праймер и первый слой кровельного покрытия. Отмечается, что в случае причинения ущерба имуществу жильцов подрядчик обязан устранить повреждения или возместить убытки до начала работы приемочной комиссии. Без этого выполненные работы не будут приняты и оплачены.