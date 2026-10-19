В челябинском аэропорту изъяли 400 кг рыбы, мяса, меда и молока без документов

По данным ведомства, инспекторы пресекли ввоз рыбы, мяса, меда и молочных продуктов, которые транспортировались без ветеринарных сопроводительных документов, разрешений ведомства и заводской упаковки. Отмечается, что отсутствие документации создает угрозу ветеринарной безопасности региона. Чаще всего правила нарушали граждане Таджикистана, Азербайджана, Грузии и Узбекистана.