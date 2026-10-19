В челябинском аэропорту изъяли 400 кг рыбы, мяса, меда и молока без документов
С начала года в аэропорту Челябинска выявлено 265 нарушений при перевозке продукции животного происхождения, сообщили в уруальском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Общий вес изъятых товаров составил почти 400 кг.
По данным ведомства, инспекторы пресекли ввоз рыбы, мяса, меда и молочных продуктов, которые транспортировались без ветеринарных сопроводительных документов, разрешений ведомства и заводской упаковки. Отмечается, что отсутствие документации создает угрозу ветеринарной безопасности региона. Чаще всего правила нарушали граждане Таджикистана, Азербайджана, Грузии и Узбекистана.
В отношении 265 человек составлены протоколы об административных правонарушениях. Вся потенциально опасная продукция была изъята и направлена на уничтожение.