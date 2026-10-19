ФАС обязало администрацию Кисловодска пересчитать 230-миллионный контракт
Ставропольское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «ЛИМЕРТ» на администрацию города-курорта Кисловодска: управление городского хозяйства отказалось внести законные изменения в контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства стоимостью 230 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Конфликт возник на этапе подписания. Победитель закупки снизил начальную максимальную цену контракта (НМЦК), а по действующему законодательству стоимость каждого этапа работ должна быть уменьшена ровно на коэффициент этого снижения. Заказчик вместо этого применил разные коэффициенты к разным этапам. «ЛИМЕРТ» заметил искажение при подписании и попросил скорректировать документ, однако администрация ответила отказом, сославшись на «особенности сметы».
По итогам рассмотрения жалобы антимонопольный орган предписал заказчику внести изменения в контракт и направить документ победителю заново. Должностным лицам, допустившим нарушение, грозят штрафы.