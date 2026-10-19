ФАС обязало администрацию Кисловодска пересчитать 230-миллионный контракт

Конфликт возник на этапе подписания. Победитель закупки снизил начальную максимальную цену контракта (НМЦК), а по действующему законодательству стоимость каждого этапа работ должна быть уменьшена ровно на коэффициент этого снижения. Заказчик вместо этого применил разные коэффициенты к разным этапам. «ЛИМЕРТ» заметил искажение при подписании и попросил скорректировать документ, однако администрация ответила отказом, сославшись на «особенности сметы».